На війні загинув 35-річний воїн з Волині Святослав Бучак

На війні загинув 35-річний воїн з Волині Святослав Бучак
Російсько-українська війна знову забрала молоде життя воїна з Волині.

Про це повідомив очільник Зимнівської громади Вячеслав Католик.

"З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув наш земляк, житель села Руснів— солдат Святослав Григорович Бучак, 1990 року народження. Святослав був гідним сином України, відважним захисником, який без вагань став на захист рідної землі. Його жертовність — це біль для кожного з нас і безмежна гордість за тих, хто тримає небо над Україною…", - йдеться у дописі на сторінці голови громади.

У загиблого воїна залишилася матір Валентина Олексіївна.

Про дату поховання та чин прощання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Зимне, Руснів, Святослав Бучак
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