МОН пропонує військовим бригадам взяти шефство над університетами





Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі Радіо Хартія, передає



Він нагадав, що в законі про мобілізацію і мобілізаційну підготовку передбачено такий підхід, як базова загальновійськова підготовка (БЗВП) в університетах, яка має розпочатися з 1 вересня. Проте, за словами міністра, університетська БЗВП не є повноцінною. І якщо особа буде мобілізуватися до армії, вона все одно буде проходити базову загальну військову підготовку.



"Було прийнято консолідоване рішення нами, Міністерством оборони і Офісом Президента, як формується вся система підготовки громадянина України до оборони, як формується оборонний світогляд. І в цьому контексті було прийнято рішення дещо змінити цей підхід - сьогодні запропоновані відповідні зміни до закону. Попередньо є позиція, що курс цей буде називатись "Основи національного спротиву". Ми скорочуємо полігонну частину значною мірою, але тут з'являється новий інструмент, який ми консенсусно хочемо застосовувати. Це - шефство бригад над університетами", - розповів Лісовий.



На його думку, має бути взаємодія військової частини з університетом.



"Тут питання, власне, у формуванні ціннісних орієнтирів та в тому, щоб ми всі працювали в одному напрямку. Друге - це використання матеріально-технічної бази військових частин. Це полігони, це зброя, це боєкомплект, це інструктори. Найголовніше - люди з бойовим досвідом. На нашу думку, це дуже хороший інструмент, і він дозволить вибудовувати тяглу традицію, коли військова частина опікується одним або кількома університетом або кілька військових частин - одним великим університетом. Це теж можливо, вибудовуючи горизонтальні зв'язки, маючи свої традиції, залучаючи молодь до свого, до своїх подій", - сказав очільник МОН.



Він додав, що наразі в одній області вже створений полігон, який може використовуватися для підготовки студентів до оборони.



"Одна область, де створений полігон для студентів, є достатньо безпечною. І вона готова сьогодні приймати молодь з усієї України, вони відкриті вже зараз, вони вже працюють - це хороші умови, скажімо так, такого чотиризіркового хостелу", - зазначив Лісовий.



Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства оборони, БЗВП, яка з 1 вересня стане обов'язковим для студентів вищих навчальних закладів, передбачає 300 академічних годин, зокрема 210 годин практичних занять.



Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький повідомив в коментарі Укрінформу, що навчальна дисципліна "Основи національного спротиву", яку пропонують ввести на заміну БЗВП законопроєктом №13347, передбачатиме формування навичок для цивільного спротиву і базової готовності до загроз. Нова дисципліна буде обовʼязковою як для студентів, так і для студенток з 2-го курсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство освіти та науки пропонує передбачити у змінах до закону про мобілізацію шефство військових бригад над університетами для підготовки студентів до оборони.Про це повідомив міністр освіти та наукив ефірі Радіо Хартія, передає Укрінформ Він нагадав, що в законі про мобілізацію і мобілізаційну підготовку передбачено такий підхід, як базова загальновійськова підготовка (БЗВП) в університетах, яка має розпочатися з 1 вересня. Проте, за словами міністра, університетська БЗВП не є повноцінною. І якщо особа буде мобілізуватися до армії, вона все одно буде проходити базову загальну військову підготовку."Було прийнято консолідоване рішення нами, Міністерством оборони і Офісом Президента, як формується вся система підготовки громадянина України до оборони, як формується оборонний світогляд. І в цьому контексті було прийнято рішення дещо змінити цей підхід - сьогодні запропоновані відповідні зміни до закону. Попередньо є позиція, що курс цей буде називатись "Основи національного спротиву". Ми скорочуємо полігонну частину значною мірою, але тут з'являється новий інструмент, який ми консенсусно хочемо застосовувати. Це - шефство бригад над університетами", - розповів Лісовий.На його думку, має бути взаємодія військової частини з університетом."Тут питання, власне, у формуванні ціннісних орієнтирів та в тому, щоб ми всі працювали в одному напрямку. Друге - це використання матеріально-технічної бази військових частин. Це полігони, це зброя, це боєкомплект, це інструктори. Найголовніше - люди з бойовим досвідом. На нашу думку, це дуже хороший інструмент, і він дозволить вибудовувати тяглу традицію, коли військова частина опікується одним або кількома університетом або кілька військових частин - одним великим університетом. Це теж можливо, вибудовуючи горизонтальні зв'язки, маючи свої традиції, залучаючи молодь до свого, до своїх подій", - сказав очільник МОН.Він додав, що наразі в одній області вже створений полігон, який може використовуватися для підготовки студентів до оборони."Одна область, де створений полігон для студентів, є достатньо безпечною. І вона готова сьогодні приймати молодь з усієї України, вони відкриті вже зараз, вони вже працюють - це хороші умови, скажімо так, такого чотиризіркового хостелу", - зазначив Лісовий.Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства оборони, БЗВП, яка з 1 вересня стане обов'язковим для студентів вищих навчальних закладів, передбачає 300 академічних годин, зокрема 210 годин практичних занять.Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький повідомив в коментарі Укрінформу, що навчальна дисципліна "Основи національного спротиву", яку пропонують ввести на заміну БЗВП законопроєктом №13347, передбачатиме формування навичок для цивільного спротиву і базової готовності до загроз. Нова дисципліна буде обовʼязковою як для студентів, так і для студенток з 2-го курсу.

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