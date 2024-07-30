Чехія навчатиме українських пілотів F-16 до 2026 року





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Згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки вісьмом українським пілотам до кінця 2026 року.



"Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39", - зазначили в чеському Міноборони.



Як повідомили у відомстві, усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання - 32 мільйони крон - будуть покриті з затвердженого бюджету Міноборони Чехії.



"Підготовка українських пілотів у навчальному центрі льотної підготовки у Празі - це не лише професійний виклик для нас, а й вияв активної участі у підтримці України та нашої солідарності. Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", - підкреслила директор LOM Praha Їржі Протіва.



F-16 для України

Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію для надання Україні винищувачів F-16.



У липні 2024 року Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16. Вже у серпні стало відомо, що Україна отримала перші літаки. Не повідомлялося, які країни та скільки винищувачів надали українським військовим.



Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що до України прибула друга партія F-16 від Данії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства оборони про підготовку восьми українських пілотів на винищувачах F-16.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Чехії.Згідно з рішенням чеського уряду, державне підприємство LOM Praha забезпечить 150 годин льотної підготовки вісьмом українським пілотам до кінця 2026 року."Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39", - зазначили в чеському Міноборони.Як повідомили у відомстві, усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання - 32 мільйони крон - будуть покриті з затвердженого бюджету Міноборони Чехії."Підготовка українських пілотів у навчальному центрі льотної підготовки у Празі - це не лише професійний виклик для нас, а й вияв активної участі у підтримці України та нашої солідарності. Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно", - підкреслила директор LOM Praha Їржі Протіва.Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію для надання Україні винищувачів F-16.У липні 2024 року Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16. Вже у серпні стало відомо, що Україна отримала перші літаки. Не повідомлялося, які країни та скільки винищувачів надали українським військовим.Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що до України прибула друга партія F-16 від Данії.

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