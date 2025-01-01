Росіяни масовано атакували Київ: загинули дві жінки, ще 16 людей - постраждали

Росіяни масовано атакували Київ: загинули дві жінки, ще 16 людей - постраждали
Київ зазнав масованої російської атаки в ніч проти 10 липня, там постраждали люди, є загиблі. Під ударом була і Київщина.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише Громадське.

Як звітували Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі та ранку окупанти запускали по столиці «шахеди» та ракети.

Внаслідок цього загинули дві людини, ще 16 — постраждали. Нині 10 людей госпіталізували медики, решті надали допомогу на місці або амбулаторно.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

Дві загиблі жінки з Подільського району. Серед них — 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

У столиці горіли житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні та нежитлові споруди.

Зокрема, рятувальники працюють у житловому будинку в Шевченківському районі, де сталася пожежа на верхньому поверсі через падіння уламків. А от у Дарницькому районі через уламки БпЛА здійнялися пожежі в гаражах та на заправці.

У Подільському районі внаслідок атаки майже повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1, розповів Кличко.

До розбору завалів і ліквідації наслідків обстрілів залучили близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.

Постраждала і Київщина. Як розповів очільник ОВА Микола Калашник, поранень зазнав 51-річний чоловік, його госпіталізували.
Росіяни масовано атакували Київ: загинули дві жінки, ще 16 людей - постраждали

Загалом постраждали чотири райони області: Броварський, Бориспільський, Обухівський та Вишгородський. Там пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автівки та гаражне приміщення.
Росіяни масовано атакували Київ: загинули дві жінки, ще 16 людей - постраждали

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Теги: Росія, війна
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