Аварія знеструмила частину міста на Волині

Через аварійну ситуацію без електропостачання опинилися мешканці частини міста Володимира на Волині.Про це повідомляє Твій Володимир у телеграмі.«У звʼязку з аварійною ситуацію у частині міста Володимира відсутне електропостачання!» - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, негода у ніч із 7 на 8 липняна Волині. Шквал повалив дерева, пошкодив дахи, лишив без світла десятки населених пунктів.Окрім того, Волинський обласний центр з гідрометеорології попередив, що 10 липня в Луцьку та по області очікується гроза, вдень значний дощ (15-49мм), вночі у південних районах значний дощ, в Луцьку та місцями по області шквали 15-20 м/с, вдень подекуди град (діаметр 6-19 мм).Рівень небезпечності – І, жовтий.