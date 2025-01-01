Аварія знеструмила частину міста на Волині

Аварія знеструмила частину міста на Волині
Через аварійну ситуацію без електропостачання опинилися мешканці частини міста Володимира на Волині.

Про це повідомляє Твій Володимир у телеграмі.

«У звʼязку з аварійною ситуацію у частині міста Володимира відсутне електропостачання!» - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, негода у ніч із 7 на 8 липня наробила чималої шкоди на Волині. Шквал повалив дерева, пошкодив дахи, лишив без світла десятки населених пунктів.

Окрім того, Волинський обласний центр з гідрометеорології попередив, що 10 липня в Луцьку та по області очікується гроза, вдень значний дощ (15-49мм), вночі у південних районах значний дощ, в Луцьку та місцями по області шквали 15-20 м/с, вдень подекуди град (діаметр 6-19 мм).

Рівень небезпечності – І, жовтий.

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Теги: електроенергія, Волинь
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