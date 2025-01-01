«Летіло просто понад хатою»: лучани розповіли про масовану атаку росії на місто
Сьогодні, 09:41
Жителі Луцька оговтуються після масованої повітряної атаки на місто 9 липня.
Про це пише Суспільне.
У приватних будинках, розташованих поруч з інфраструктурою, на яку РФ скеровувала безпілотники, вибуховою хвилею розбило вікна.
Місцеві жителі, котрі були очевидцями події в мікрорайоні Вишків, розповіли Суспільному про те, як пережили ніч під обстрілами.
Нагадаємо, що під час нічного обстрілу однією з головних цілей для ворога був луцький аеродром. Останнім часом росіяни намагаються атакувати точково.
Фактично усе летіло на Луцьк - 9 липня була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.
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Про це пише Суспільне.
У приватних будинках, розташованих поруч з інфраструктурою, на яку РФ скеровувала безпілотники, вибуховою хвилею розбило вікна.
Місцеві жителі, котрі були очевидцями події в мікрорайоні Вишків, розповіли Суспільному про те, як пережили ніч під обстрілами.
Нагадаємо, що під час нічного обстрілу однією з головних цілей для ворога був луцький аеродром. Останнім часом росіяни намагаються атакувати точково.
Фактично усе летіло на Луцьк - 9 липня була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.
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