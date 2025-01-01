«Летіло просто понад хатою»: лучани розповіли про масовану атаку росії на місто





Про це пише



У приватних будинках, розташованих поруч з інфраструктурою, на яку РФ скеровувала безпілотники, вибуховою хвилею розбило вікна.



Місцеві жителі, котрі були очевидцями події в мікрорайоні Вишків, розповіли Суспільному про те, як пережили ніч під обстрілами.



Нагадаємо, що під час нічного обстрілу однією з головних цілей для ворога був луцький аеродром. Останнім часом росіяни намагаються атакувати точково.



Фактично усе летіло на Луцьк - 9 липня була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцька оговтуються після масованої повітряної атаки на місто 9 липня.Про це пише Суспільне У приватних будинках, розташованих поруч з інфраструктурою, на яку РФ скеровувала безпілотники, вибуховою хвилею розбило вікна.Місцеві жителі, котрі були очевидцями події в мікрорайоні Вишків, розповіли Суспільному про те, як пережили ніч під обстрілами.Нагадаємо, що під час нічного обстрілу. Останнім часом росіяни намагаються атакувати точково.Фактично усе летіло на Луцьк - 9 липня булата Луцьку громаду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію