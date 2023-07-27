Злива у Луцьку: дощ перетворив деякі вулиці на справжні «ріки»

Злива у Луцьку: дощ перетворив деякі вулиці на справжні «ріки»
У Луцьку через сильну зливу підтопило декілька вулиць у місті. Дощ почав іти ще з ночі 10 липня.

На проспекті Відродження через зливу затопило проїжджу частину, пише Суспільне.

Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.

Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.

Інтенсивні опади зупинили рух транспорту в місті, перетворивши деякі вулиці на справжні «ріки».
Злива у Луцьку: дощ перетворив деякі вулиці на справжні «ріки»
Злива у Луцьку: дощ перетворив деякі вулиці на справжні «ріки»


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Теги: злива, Луцьк
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