Злива у Луцьку: дощ перетворив деякі вулиці на справжні «ріки»
Сьогодні, 10:01
У Луцьку через сильну зливу підтопило декілька вулиць у місті. Дощ почав іти ще з ночі 10 липня.
На проспекті Відродження через зливу затопило проїжджу частину, пише Суспільне.
Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.
Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.
Інтенсивні опади зупинили рух транспорту в місті, перетворивши деякі вулиці на справжні «ріки».
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На проспекті Відродження через зливу затопило проїжджу частину, пише Суспільне.
Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.
Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.
Інтенсивні опади зупинили рух транспорту в місті, перетворивши деякі вулиці на справжні «ріки».
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