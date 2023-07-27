Злива у Луцьку: дощ перетворив деякі вулиці на справжні «ріки»





На проспекті Відродження через зливу затопило проїжджу частину, пише



Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.



Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.



Інтенсивні опади зупинили рух транспорту в місті, перетворивши деякі вулиці на справжні «ріки».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через сильну зливу підтопило декілька вулиць у місті. Дощ почав іти ще з ночі 10 липня.На проспекті Відродження через зливу затопило проїжджу частину, пише Суспільне Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.Інтенсивні опади зупинили рух транспорту в місті, перетворивши деякі вулиці на справжні «ріки».

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