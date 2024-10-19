Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО
Сьогодні, 08:25
9 липня в приміщенні Торчинської селищної ради відбулася зворушлива церемонія вручення державних нагород рідним загиблих захисників.
Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
Родичі Панька Олександра Васильовича та Келлера Олександра Вікторовича, які віддали свої життя за свободу та незалежність України, отримали посмертні нагороди рідних.
Указом Президента України за виявлену особисту мужність, самовідданість і героїзм, виявлені під час захисту Батьківщини, обидва військовослужбовці посмертно нагороджені орденом «За мужність» III ступеня.
Нагороди рідним Героїв вручили селищний голова Юрій Кревський та представник Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
Родичі Панька Олександра Васильовича та Келлера Олександра Вікторовича, які віддали свої життя за свободу та незалежність України, отримали посмертні нагороди рідних.
Указом Президента України за виявлену особисту мужність, самовідданість і героїзм, виявлені під час захисту Батьківщини, обидва військовослужбовці посмертно нагороджені орденом «За мужність» III ступеня.
Нагороди рідним Героїв вручили селищний голова Юрій Кревський та представник Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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