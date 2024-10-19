Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО

Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО
9 липня в приміщенні Торчинської селищної ради відбулася зворушлива церемонія вручення державних нагород рідним загиблих захисників.

Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО

Родичі Панька Олександра Васильовича та Келлера Олександра Вікторовича, які віддали свої життя за свободу та незалежність України, отримали посмертні нагороди рідних.
Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО

Указом Президента України за виявлену особисту мужність, самовідданість і героїзм, виявлені під час захисту Батьківщини, обидва військовослужбовці посмертно нагороджені орденом «За мужність» III ступеня.
Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО

Нагороди рідним Героїв вручили селищний голова Юрій Кревський та представник Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО
Рідним загиблих воїнів з Волині вручили посмерті нагороди Героїв. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, війна, Торчин, нагорода
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