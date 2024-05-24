Книжковий фестиваль «Фронтера» в Луцьку оголосив тему та учасників

Книжковий фестиваль «Фронтера» в Луцьку оголосив тему та учасників
У Луцьку вп’яте відбудеться міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Цього року гостями стануть автори з Іспанії, Португалії, Великої Британії, Колумбії та України.

Про це повідомляє hromadske, посилаючись на організаторів фестивалю.

Подія триватиме 2-3 серпня. Як і минулого року, вона пройде в музейному просторі «Окольний замок», що охоплює монастир єзуїтів із підземеллям, оборонну стіну та башту XV століття.

Фестиваль проходить у музейному просторі «Окольний замок», що включає подвір’я єзуїтського монастиря

У програмі — дискусії за участю українських та іноземних літераторів і медійників, поетичні читання, публічні інтервʼю, музичні виступи й стендап. Головною темою організатори оголосили «Спільність».

"Що тримає нас разом, коли розсипаються звичні орієнтири? Спільні досвіди, сподівання та уявлення про світ. Тому говоритимемо про спільність, що стане підґрунтям майбутнього. Про те, що нас сформувало і що ще формує просто зараз. Як ми змінюємось під тиском втрат і викликів, і як культура стає простором для переосмислення", сказала засновниця літературної платформи «Фронтера» Елла Яцута.

Куратор програми фестивалю Микита Москалюк додав, що фокусну тему розкриватимуть через пʼять основних дискусій, які він описав так: «Що нас сформувало, який шлях ми пройшли, як втрачаємо і горюємо, про те, як перевинаходимо себе і як уявляємо своє майбутнє».

Він зазначив, що на «Фронтеру» варто приїхати, «щоби побути зі своїми, рефлексувати й ставити собі складні питання», а також для «відпочинку, відновлення й наповнення надією».

«Бо спільність — щось вагоміше за наші розбіжності, те, що „зшиває“ нашу країну й тримає нас разом», — додав Москалюк.

Раніше організатори повідомляли, що учасниками цьогорічного фестивалю стануть:

Марічка Паплаускайте — журналістка, письменниця та редакторка, співзасновниця The Ukrainians Media та шеф-редакторка журналу Reporters;
Павло Коробчук — письменник, музикант, військовослужбовець, волонтер;
Олександр Михед — письменник, автор 10 книг, член Українського ПЕН;
Богдан Логвиненко — журналіст, громадський діяч, письменник, мандрівник, засновник спільноти та організації Ukraïner;
Ірина Цілик — авторка поетичних і прозових творів, кінорежисерка, сценаристка, членкиня Європейської кіноакадемії та Українського ПЕН.
Тепер оголосили ще п’ятьох спікерів, серед них:
Володимир Єрмоленко — філософ, есеїст, перекладач, президент Українського ПЕН, голова правління міжнародного фонду «Відродження»;
Таня Касьян — письменниця та громадська активістка;
Євген Лір — письменник, перекладач, музикант, військовослужбовець;
Андрій Любка — письменник, перекладач, есеїст, член Українського ПЕН, директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії;
Юрко Прохасько — літературознавець, психоаналітик, перекладач, член Українського ПЕН.

Зазначимо, що у 2024 році фестиваль «Фронтера» повернувся після чотирирічної перерви. Тоді організатори обрали центральною темою «Зміну ролей». Пояснювали, що мають на увазі не лише зміну окремих ролей літератури й культури, митців і споживачів, але й сам «момент перелаштування» — про те, як «не втратити напрям руху, памʼятати й зберігати памʼять на майбутнє» у час війни.

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Теги: Волинь, Україна, література, Фронтера, фестиваль
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