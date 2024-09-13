Внаслідок авіаудару на Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Калінчук

Внаслідок авіаудару на Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Калінчук
Гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся Волині та Заболоттівської громади.

Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.

"Стало віломо про те, що 7 липня 2025 року загинув військовослужбовець, КАЛІНЧУК Дмитро Віталійович, житель села Заліси. Він був вірним військовій присязі ,загинув за Батьківщину внаслідок авіаційного удару на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці.

Про прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого захисника Дмитра Калінчука повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Луцьк, Заболоття, Дмитро Калінчук
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