Внаслідок авіаудару на Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Калінчук
Сьогодні, 21:22
Гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся Волині та Заболоттівської громади.
Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
"Стало віломо про те, що 7 липня 2025 року загинув військовослужбовець, КАЛІНЧУК Дмитро Віталійович, житель села Заліси. Він був вірним військовій присязі ,загинув за Батьківщину внаслідок авіаційного удару на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого захисника Дмитра Калінчука повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомляють на сторінці громади у фейсбуці.
"Стало віломо про те, що 7 липня 2025 року загинув військовослужбовець, КАЛІНЧУК Дмитро Віталійович, житель села Заліси. Він був вірним військовій присязі ,загинув за Батьківщину внаслідок авіаційного удару на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого захисника Дмитра Калінчука повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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