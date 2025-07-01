У Кремлі відреагували на запис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»

У Кремлі відреагували на запис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»
У Кремлі засумнівалися в автентичності минулорічного аудіозапису, де президент США Дональд Трамп розповідає, як під час свого першого терміну погрожував російському правителю володимиру путіну "розбомбити Москву".

Про це повідомив речник лідера Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters, пише "Європейська правда".

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів... Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про аудіозапис з минулорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії, нині оприлюднений телеканалом CNN. У ньому Трамп розповідає, як нібито за першої президентської каденції пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

"Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору", – цитують Трампа.

Останніми днями президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп напередодні сказав, що путін говорить "багато нісенітниць".

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Теги: Росія, війна
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