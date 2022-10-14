Помер Герой України Ігор Поклад

Ігор Поклад.



Про це повідомила його дружина Світлана, передає



"От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу", - зазначила вона.



Ігор Поклад - лауреат Шевченківської премії, народний артист України. У 2021 році його було відзначено званням Герой України, а у 2024 році - Національна легенда України.



Пісні писав на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.



У 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. У 2022 році перебував в окупованому військами РФ Ворзелі на Київщині разом із дружиною. Згодом його вдалося евакуювати разом з іншими жителями міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У віці 83-х років помер композитор, опермейстер та Герой УкраїниПро це повідомила його дружина, передає Цензор.НЕТ "От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу", - зазначила вона.Ігор Поклад - лауреат Шевченківської премії, народний артист України. У 2021 році його було відзначено званням Герой України, а у 2024 році - Національна легенда України.Пісні писав на слова. Їх виконувалиУ 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. У 2022 році перебував в окупованому військами РФ Ворзелі на Київщині разом із дружиною. Згодом його вдалося евакуювати разом з іншими жителями міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію