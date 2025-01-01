Жителя Луцького району спіймали на мільйонних махінаціях
Сьогодні, 10:27
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків.
Про це у телеграмі повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.
Встановлено, що житель Луцького району протягом тривалого часу здійснював будівництво та продаж житлової нерухомості. Водночас фактичну реалізацію зведених об’єктів він оформлював як продаж земельних ділянок, без декларування будинків та відповідної сплати податків за їх продаж
У такий спосіб фігурант приховав понад 32 млн грн доходу та не сплатив 4,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Завдані державному бюджету збитки підтверджені висновком аналітичного дослідження фахівців ТУ БЕБ у Волинській області.
У ході досудового розслідування детективи Бюро забезпечили відшкодування несплачених податків у повному обсязі.
Досудове розслідування завершено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.
Встановлено, що житель Луцького району протягом тривалого часу здійснював будівництво та продаж житлової нерухомості. Водночас фактичну реалізацію зведених об’єктів він оформлював як продаж земельних ділянок, без декларування будинків та відповідної сплати податків за їх продаж
У такий спосіб фігурант приховав понад 32 млн грн доходу та не сплатив 4,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Завдані державному бюджету збитки підтверджені висновком аналітичного дослідження фахівців ТУ БЕБ у Волинській області.
У ході досудового розслідування детективи Бюро забезпечили відшкодування несплачених податків у повному обсязі.
Досудове розслідування завершено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині потяг розчавив автівку: 19-річний водій загинув
Сьогодні, 11:04
Жителя Луцького району спіймали на мільйонних махінаціях
Сьогодні, 10:27
У Луцьку поліцейські працюють на місцях обстрілу. ФОТО
Сьогодні, 10:21
Позиції ЗСУ на Харківщині росіянам «зливав» 22-річний молодик
Сьогодні, 10:12