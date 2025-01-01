Жителя Луцького району спіймали на мільйонних махінаціях

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування за фактом умисногоПро це у телеграмі повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.Встановлено, що житель Луцького району протягом тривалого часу здійснював будівництво та продаж житлової нерухомості. Водночас фактичну реалізацію зведених об’єктів він оформлював як продаж земельних ділянок, без декларування будинків та відповідної сплати податків за їх продажУ такий спосіб фігурант приховав понад 32 млн грн доходу та не сплатив 4,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.Завдані державному бюджету збитки підтверджені висновком аналітичного дослідження фахівців ТУ БЕБ у Волинській області.У ході досудового розслідування детективи Бюро забезпечили відшкодування несплачених податків у повному обсязі.Досудове розслідування завершено.