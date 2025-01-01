«Хода безбар'єрності»: лучани перевіряли на доступність вулиці та будівлі





Про це Євген Сивопляс. З його слів, на постійній основі тестують у місті вулиці, медичні та комерційні заклади, санітарні кімнати для людей з інвалідністю на доступність.



"Зміни є тільки в тому, що нас готові послухати, наші запити зафіксувати, взяти в роботу. Але не бачимо, щоб по цьому був активний рух, виправлення в реконструкціях, або в будівлях нових пандусів", — зазначив активіст.



Євген Сивопляс додав: раніше на проспекті Волі зафіксували 164 заклади, які недоступні для людей на кріслах колісних. З цього переліку впродовж року один заклад реконструював пандус і ще один — побудував новий.



Ветерани війни, представники громадських організацій та чиновники рушили від будівлі обласної державної адміністрації.



Учасники ходи безбар’єрності пройшли Київським майданом, вулицею Рівненською, далі зайшли у житлові квартали, розповів голова громадської організації "Зруш скелю" Євген Сивопляс.



До акції приєдналася лучанка Аліна Гарщак, яка пересувається на кріслі колісному. Четвертий рік в комунальників добивається будівництва пандуса поблизу під’їзду.



"Там де я живу немає пандусів. І я була на вулиці в серпні того року. В мене 2 є офіційні листи, що будуть шукати рішення, зміну житла робити. От онлайн зустріч з мером я назначила – немає відповіді, в особисті на ФБ написала – скинув на департамент. На жаль, коли треба допомогу, коли ти сам ніяк — мало хто тебе чує", — сказала жінка.



Волинянин Дмитро Ціхоцький, який втратив на війні ногу, розповів: на початку маршруту, для пересування на кріслі колісному, є перепони.



"Враження так: там дерево заважає, алича, проїхати по тротуару. Тут так само зависокий трохи бордюрчик. Задом то я виїжджаю спокійно. А якщо передом, як Євген, то це дуже важко. — Які треба фізичні якості мати людині, щоб заїхати? — В зал ходити", — зазначив волинянин.



Упродовж усього маршруту представники громадської організації "Просторовий рух" фіксували недоліки інфраструктури.



Голова організації Павло Мазилюк зазначив: зауваження щодо питань безбар’єрності передадуть в Раду безбар’єрності при Луцькому міському голові та міський департамент житлово-комунального господарства.



"Ні одна комерція тут не є доступною, тому що зроблені пороги на самому в’їзді, в неї попасти неможливо. Є можливість в неї попасти, коли тобі відкриють двері, коли в тебе буде певний стаж, сила в руках і тоді задом ти можеш попробувати. Коли перевіряєш на етапі будівництва, це легко виправити: підійшов до підрядника, сказав як треба його зробити по іншому, опустити", — сказав лучанин.



Виконувач обов’язків начальника обласного управління містобудування та архітектури Василь Василенко розповів, що для створення доступного простору у громадах на 2025 рік виділили 150 мільйонів гривень на умовах співфінансування.



"Кошти передбачені на певні місяці в бюджеті, відповідні тендерні процедури, тому як правило ці всі роботи ідуть кінець літа — початок осені", — додав посадовець.



Зі слів ветерана війни Євгена Сивопляса, це четверта "Хода безбар’єрності" в місті Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 липня в обласному центрі Волині відбулась "Хода безбар’єрності", під час якої лучани перевірили на доступність вулиці, житлові квартали та комерційні об’єкти. Участь у заході взяли орієнтовно 20 людей, котрі пересувалися на кріслах колісних.Про це Суспільному розповів організатор акції, ветеран війни. З його слів, на постійній основі тестують у місті вулиці, медичні та комерційні заклади, санітарні кімнати для людей з інвалідністю на доступність."Зміни є тільки в тому, що нас готові послухати, наші запити зафіксувати, взяти в роботу. Але не бачимо, щоб по цьому був активний рух, виправлення в реконструкціях, або в будівлях нових пандусів", — зазначив активіст.Євген Сивопляс додав: раніше на проспекті Волі зафіксували 164 заклади, які недоступні для людей на кріслах колісних. З цього переліку впродовж року один заклад реконструював пандус і ще один — побудував новий.Ветерани війни, представники громадських організацій та чиновники рушили від будівлі обласної державної адміністрації.Учасники ходи безбар’єрності пройшли Київським майданом, вулицею Рівненською, далі зайшли у житлові квартали, розповів голова громадської організації "Зруш скелю" Євген Сивопляс.До акції приєдналася лучанка, яка пересувається на кріслі колісному. Четвертий рік в комунальників добивається будівництва пандуса поблизу під’їзду."Там де я живу немає пандусів. І я була на вулиці в серпні того року. В мене 2 є офіційні листи, що будуть шукати рішення, зміну житла робити. От онлайн зустріч з мером я назначила – немає відповіді, в особисті на ФБ написала – скинув на департамент. На жаль, коли треба допомогу, коли ти сам ніяк — мало хто тебе чує", — сказала жінка.Волинянин, який втратив на війні ногу, розповів: на початку маршруту, для пересування на кріслі колісному, є перепони."Враження так: там дерево заважає, алича, проїхати по тротуару. Тут так само зависокий трохи бордюрчик. Задом то я виїжджаю спокійно. А якщо передом, як Євген, то це дуже важко. — Які треба фізичні якості мати людині, щоб заїхати? — В зал ходити", — зазначив волинянин.Упродовж усього маршруту представники громадської організації "Просторовий рух" фіксували недоліки інфраструктури.Голова організаціїзазначив: зауваження щодо питань безбар’єрності передадуть в Раду безбар’єрності при Луцькому міському голові та міський департамент житлово-комунального господарства."Ні одна комерція тут не є доступною, тому що зроблені пороги на самому в’їзді, в неї попасти неможливо. Є можливість в неї попасти, коли тобі відкриють двері, коли в тебе буде певний стаж, сила в руках і тоді задом ти можеш попробувати. Коли перевіряєш на етапі будівництва, це легко виправити: підійшов до підрядника, сказав як треба його зробити по іншому, опустити", — сказав лучанин.Виконувач обов’язків начальника обласного управління містобудування та архітектурирозповів, що для створення доступного простору у громадах на 2025 рік виділили 150 мільйонів гривень на умовах співфінансування."Кошти передбачені на певні місяці в бюджеті, відповідні тендерні процедури, тому як правило ці всі роботи ідуть кінець літа — початок осені", — додав посадовець.Зі слів ветерана війни Євгена Сивопляса, це четверта "Хода безбар’єрності" в місті Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію