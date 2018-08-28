Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - ЗМІ

Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова провели розмову. Під час якої вони обговорили кадрове питання.



Про це



Як розповіли джерела, президент України повідомив їй про намір провести ротацію посла України в США.



За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.



Інших подробиць щодо розмови джерела не розкривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниі посол України в СШАпровели розмову. Під час якої вони обговорили кадрове питання.Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.Як розповіли джерела, президент України повідомив їй про намір провести ротацію посла України в США.За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.Інших подробиць щодо розмови джерела не розкривають.

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