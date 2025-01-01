На ринках Луцька суттєво впали ціни на помідори





Про це інформує власкор



5-6 липня ціна 1 кг помідор на ринку становила у середньому 35 - 45 грн. Ще тиждень-два тому вона перевищувала 50-60 грн.



Середня ціна огірків - 45 грн за кілограм.



Також на ринку ще можна купити черешні за 120 грн і вишні за 80 грн. Пропозиція полуниці обмежена, а ціни наближаються до 180 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцьких ринках за останні кілька днів знизилися ціни на помідори.Про це інформує власкор "ВолиньUA" 5-6 липня ціна 1 кг помідор на ринку становила у середньому 35 - 45 грн. Ще тиждень-два тому вона перевищувала 50-60 грн.Середня ціна огірків - 45 грн за кілограм.Також на ринку ще можна купити черешні за 120 грн і вишні за 80 грн. Пропозиція полуниці обмежена, а ціни наближаються до 180 грн.

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