На ринках Луцька суттєво впали ціни на помідори

На ринках Луцька суттєво впали ціни на помідори
На луцьких ринках за останні кілька днів знизилися ціни на помідори.

Про це інформує власкор "ВолиньUA".

5-6 липня ціна 1 кг помідор на ринку становила у середньому 35 - 45 грн. Ще тиждень-два тому вона перевищувала 50-60 грн.

Середня ціна огірків - 45 грн за кілограм.

Також на ринку ще можна купити черешні за 120 грн і вишні за 80 грн. Пропозиція полуниці обмежена, а ціни наближаються до 180 грн.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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