Верховний суд прийняв остаточне рішення щодо виселення УПЦ МП з Успенського собору на Волині
Сьогодні, 20:38
8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.
Про це Суспільному розповів начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації Віталій Потапенко.
"Згідно цього рішення релігійна організація має повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення. Далі усе залежить від виконавчої служби. Ми зараз будемо вивчати це рішення, щоб узгодити подальші дії", — сказав посадовець.
Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ
Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.
11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.
В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.
В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.
Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації Віталій Потапенко.
"Згідно цього рішення релігійна організація має повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення. Далі усе залежить від виконавчої служби. Ми зараз будемо вивчати це рішення, щоб узгодити подальші дії", — сказав посадовець.
Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ
Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.
11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.
В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.
В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.
Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Спецдозвіл на видобуток бурштину у Сарненському районі Рівненщини придбала компанія підприємця з Волині
Сьогодні, 21:15
Верховний суд прийняв остаточне рішення щодо виселення УПЦ МП з Успенського собору на Волині
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня
Сьогодні, 20:00
Велосипеди для хлопчиків і дівчаток: як обрати правильну модель
Сьогодні, 19:27
Волинянин за домашнє насильство втрапив за ґрати
Сьогодні, 19:10