Верховний суд прийняв остаточне рішення щодо виселення УПЦ МП з Успенського собору на Волині

Верховний суд прийняв остаточне рішення щодо виселення УПЦ МП з Успенського собору на Волині
8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.

Про це Суспільному розповів начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації Віталій Потапенко.

"Згідно цього рішення релігійна організація має повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення. Далі усе залежить від виконавчої служби. Ми зараз будемо вивчати це рішення, щоб узгодити подальші дії", — сказав посадовець.

Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ

Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.

11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.

В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.

В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.

Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.

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Теги: собор, володимир, упц мп
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