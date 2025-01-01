Верховний суд прийняв остаточне рішення щодо виселення УПЦ МП з Успенського собору на Волині





Про це Віталій Потапенко.



"Згідно цього рішення релігійна організація має повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення. Далі усе залежить від виконавчої служби. Ми зараз будемо вивчати це рішення, щоб узгодити подальші дії", — сказав посадовець.



Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ



Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.



11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.



В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.



В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.



Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 липня Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу представників релігійної громади УПЦ щодо виселення їх зі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.Про це Суспільному розповів начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації"Згідно цього рішення релігійна організація має повернути державі собор шляхом підписання актів прийому-передачі. Верховний суд залишив усі попередні рішення про виселення. Далі усе залежить від виконавчої служби. Ми зараз будемо вивчати це рішення, щоб узгодити подальші дії", — сказав посадовець.Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.Релігійна громада оскаржила рішення суду про виселення. Спершу справу розглядав Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному, але представники УПЦ МП подали апеляцію у Верховний суд України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію