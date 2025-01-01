Ердоган хоче зібрати путіна й Трампа у Стамбулі

Ердоган хоче зібрати путіна й Трампа у Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що незабаром поспілкується з лідерами рф та США. Він зазначив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Дональда Трампа та володимира путіна у Стамбулі.

Про це повідомило управління комунікації Анкари, пише Громадське.

Зазначається, що перемовини Ердогана з володимиром путіним і Дональдом Трампом відбудуться вже найближчими днями.

«Цього тижня, провівши переговори з путіним і Трампом, ми спробуємо з’ясувати, чи можемо зібрати цих лідерів у Стамбулі», — йдеться в повідомленні.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп готовий взяти участь у зустрічі лідерів України та рф, але якщо там буде присутній очільник росії володимир путін.

Що відомо про третій раунд переговорів у Стамбулі

23 липня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною та рф. Раніше його анонсував президент України Володимир Зеленський.

Перемовини цього разу тривали менш як годину. Як повідомляв очільник української делегації Рустем Умєров, серед головних тем — припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Попередній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. Тоді сторони домовилися про великий обмін полоненими. Після цього з неволі звільнили кілька груп важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також військових віком від 18 до 25 років.

У Стамбулі Україна та росія також обмінялися документами зі своїм баченням завершення війни. Як і раніше, росіяни вимагають виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також нейтралітету України, офіційного статусу російській мові тощо.

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Теги: Росія, Україна, війна
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