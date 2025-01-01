48 волинських рятувальників вивчили мову жестів

48 волинських рятувальників вивчили мову жестів
Для волинських рятувальників з 2023 року організували навчання із жестової мови. Наразі нею володіють 48 працівників ДСНС Волині, з них 42 — у Луцьку та 6 працівників з Ковеля.

Про це у коментарі misto.media розповіли у відділі соціально-гуманітарної роботи та психологічного центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС у Волинській області.

Жестову мову вивчали насамперед ті працівники, які безпосередньо контактують з громадянами. Це, зокрема, рятувальники, які залучаються в надзвичайних ситуаціях, а також психологи, начальники медслужби санітарної частини, начальники караулів, фельдшери тощо.

Опанувати мову жестів допомагали сертифіковані викладачі громадської організації ГО «Жест допомоги», що має відповідну акредитацію Міністерства освіти. Вперше навчання стартувало у 2023 році. Тоді його опанували 26 працівників.

Поки що випадків, коли рятувальники застосовували жестову мову під час надзвичайних ситуацій, не було. Утім, декому ці знання знадобились поза роботою, щоб порозумітися з людьми, які мають вади слуху.

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Теги: Волинь, рятувальники, мова жестів
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