Глава МЗС Польщі вимагав від Келлога відновити постачання зброї Україні, – Telegraph

Радослав Сікорський просив у телефонній розмові спецпредставника президента США Кіта Келлога відновити постачання зброї Україні. Це сталося відразу після російського обстрілу Києва у ніч на 4 липня, внаслідок якого був пошкоджений консульський відділ посольства Польщі в українській столиці.



Про це пише



Розмова відбулася невдовзі після того, як США раптово призупинили поставки частини озброєнь Києву.



"Путін знущається з ваших мирних зусиль", – сказав Сікорський генералу Келлогу. "Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО в Україну", – додав він.



"Під час телефонної розмови найбільше враження на генерала Келлога справила інформація про удар по посольству (консульському відділу посольства. – Ред.). Як тризірковий генерал у відставці, він знав, що саме такі інциденти призводять до ескалації війни і, зрештою, до виходу ситуації з-під контролю", – пише видання.



Те, що сталося далі, видання розглядає як першу подію в серії тих, що призвели до зміни позиції Дональда Трампа щодо України. Майже відразу після закінчення розмови з Сікорським генерал Келлог зателефонував президенту США.



Трамп відповів майже відразу і після привітань з 4 липня та поздоровлень з "одним великим, прекрасним законопроєктом" Келлог і Трамп перейшли до обговорення питання України.



Келлог проінформував свого начальника про останню атаку РФ і про те, як дипвідомство Польщі, союзника НАТО, потрапило під удари.



Потім генерал використав цей дзвінок, щоб домовитись про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot до України.



Тієї ночі Україна була обстріляна 11 ракетами і 539 дронами. Що ще важливіше, удари були завдані через кілька годин після телефонної розмови Владіміра Путіна і Трампа.



Вже було відомо, що президент США був розчарований відмовою свого російського колеги припинити удари по українських містах і відхиленням американської пропозиції про перемир'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщіпросив у телефонній розмові спецпредставника президента СШАвідновити постачання зброї Україні. Це сталося відразу після російського обстрілу Києва у ніч на 4 липня, внаслідок якого був пошкоджений консульський відділ посольства Польщі в українській столиці.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.Розмова відбулася невдовзі після того, як США раптово призупинили поставки частини озброєнь Києву."Путін знущається з ваших мирних зусиль", – сказав Сікорський генералу Келлогу. "Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО в Україну", – додав він."Під час телефонної розмови найбільше враження на генерала Келлога справила інформація про удар по посольству (консульському відділу посольства. – Ред.). Як тризірковий генерал у відставці, він знав, що саме такі інциденти призводять до ескалації війни і, зрештою, до виходу ситуації з-під контролю", – пише видання.Те, що сталося далі, видання розглядає як першу подію в серії тих, що призвели до зміни позиціїщодо України. Майже відразу після закінчення розмови з Сікорським генерал Келлог зателефонував президенту США.Трамп відповів майже відразу і після привітань з 4 липня та поздоровлень з "одним великим, прекрасним законопроєктом" Келлог і Трамп перейшли до обговорення питання України.Келлог проінформував свого начальника про останню атаку РФ і про те, як дипвідомство Польщі, союзника НАТО, потрапило під удари.Потім генерал використав цей дзвінок, щоб домовитись про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot до України.Тієї ночі Україна була обстріляна 11 ракетами і 539 дронами. Що ще важливіше, удари були завдані через кілька годин після телефонної розмови Владіміра Путіна і Трампа.Вже було відомо, що президент США був розчарований відмовою свого російського колеги припинити удари по українських містах і відхиленням американської пропозиції про перемир'я.

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