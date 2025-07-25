Глава МЗС Польщі вимагав від Келлога відновити постачання зброї Україні, – Telegraph

Глава МЗС Польщі вимагав від Келлога відновити постачання зброї Україні, – Telegraph
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський просив у телефонній розмові спецпредставника президента США Кіта Келлога відновити постачання зброї Україні. Це сталося відразу після російського обстрілу Києва у ніч на 4 липня, внаслідок якого був пошкоджений консульський відділ посольства Польщі в українській столиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Розмова відбулася невдовзі після того, як США раптово призупинили поставки частини озброєнь Києву.

"Путін знущається з ваших мирних зусиль", – сказав Сікорський генералу Келлогу. "Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО в Україну", – додав він.

"Під час телефонної розмови найбільше враження на генерала Келлога справила інформація про удар по посольству (консульському відділу посольства. – Ред.). Як тризірковий генерал у відставці, він знав, що саме такі інциденти призводять до ескалації війни і, зрештою, до виходу ситуації з-під контролю", – пише видання.

Те, що сталося далі, видання розглядає як першу подію в серії тих, що призвели до зміни позиції Дональда Трампа щодо України. Майже відразу після закінчення розмови з Сікорським генерал Келлог зателефонував президенту США.

Трамп відповів майже відразу і після привітань з 4 липня та поздоровлень з "одним великим, прекрасним законопроєктом" Келлог і Трамп перейшли до обговорення питання України.

Келлог проінформував свого начальника про останню атаку РФ і про те, як дипвідомство Польщі, союзника НАТО, потрапило під удари.

Потім генерал використав цей дзвінок, щоб домовитись про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot до України.

Тієї ночі Україна була обстріляна 11 ракетами і 539 дронами. Що ще важливіше, удари були завдані через кілька годин після телефонної розмови Владіміра Путіна і Трампа.

Вже було відомо, що президент США був розчарований відмовою свого російського колеги припинити удари по українських містах і відхиленням американської пропозиції про перемир'я.

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Теги: Росія, Україна, війна
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