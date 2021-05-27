Із обласної психлікарпні у Липинах втік 35-річний пацієнт

24 липня, з обласної психіатричної лікарні, що у селі Липини Луцького району, втік 35-річний чоловік.Про це повідомила матір чоловіка, - повідомляє ІА Волинські новини.«Допоможіть знайти сина! Сьогодні опівдні втік з психіатричної лікарні у селі Липини. Найімовірніше, перебуває у місті або на околицях. Зріст 185 см, середньої статури. Був одягнений у темно сіру футболку та шорти. Взутий був у резинові тапки. Він не агресивний, але може бути наляканий. Якщо хтось помітить, або можливо бачили його, то телефонуйте за номером моєї доньки 0976575614 (Олена) або повідомте у поліцію», – зазначила жінка.Як стало відомо Волинським Новинам з власних джерел, зниклий 35-річнийпроживає у селі Видраниця Ковельського району.Днями за місцем проживання чоловіка працювали медики та правоохоронці. Що саме трапилося, достеменно невідомо. Згодом його доставили у медичний заклад.