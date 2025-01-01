Біля Курахового загинув воїн з Волині Іван Зелінський

Волинь знову у скорботі через втрату ще одного свого сина, який поліг, захищаючи Україну від російських окупантів.Про це повідомили у Боратинській громаді."Із сумом повідомляємо, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні. Солдат Зелінський Іван Володимирович, житель села Городище, загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Курахове Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.