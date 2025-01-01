Біля Курахового загинув воїн з Волині Іван Зелінський

Біля Курахового загинув воїн з Волині Іван Зелінський
Волинь знову у скорботі через втрату ще одного свого сина, який поліг, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

"Із сумом повідомляємо, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні. Солдат Зелінський Іван Володимирович, житель села Городище, загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Курахове Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Боратин, Городище, втрата, загибель, Іван Зелінський, війна, Курахове
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Один з перших у світі: у волинській лікарні зможуть зробити МРТ навіть пацієнтам, які важать до 200 кг. ВІДЕО
25 липня, 22:38
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО
25 липня, 21:57
Біля Курахового загинув воїн з Волині Іван Зелінський
25 липня, 21:16
Із обласної психлікарпні у Липинах втік 35-річний пацієнт
25 липня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 26 липня
25 липня, 20:00
Схожі новини
Луцька громада втратила на війні трьох воїнів Луцька громада втратила на війні трьох воїнів
21 липня, 20:35
На Запоріжжі загинув воїн з Луцької громади Петро Назарчук На Запоріжжі загинув воїн з Луцької громади Петро Назарчук
20 липня, 11:14
На війні загинув воїн з Волині Микола Корука На війні загинув воїн з Волині Микола Корука
20 липня, 09:47
На Донеччині загинув воїн з Волині Олег Беценко На Донеччині загинув воїн з Волині Олег Беценко
09 липня, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як волинські громади допомагали ЗСУ у 2024 році: подробиці
Сьогодні, 12:06
 0
Курс валют на 26 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 липня
Сьогодні, 10:12
 0
Платить максимальну ціну: Сирський назвав втрати РФ у спробі літнього наступу
Сьогодні, 09:15
 0
Волиняни долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8