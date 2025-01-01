Один з перших у світі: у волинській лікарні зможуть зробити МРТ навіть пацієнтам, які важать до 200 кг. ВІДЕО

Команда працівників кабінету МРТ Волинської обласної клінічної лікарні навчається працювати на новому унікальному магнітно-резонансному томографі.Про це повідомляють на сторінці медзакладу.Європейський клінічний спеціаліст, який допомагає медикам опанувати обладнання концептуально нового покоління, розповідає, що апарат, який уже запустили у волинській клініці – один із перших у світі. Він має значно більше діагностичних можливостей, а його магнітне поле в десятки тисяч разів вище від магнітного поля землі. Тут можуть обстежувати пацієнтів з великими габаритами і масою до 200 кілограмів. Є можливість проводити надшвидкі обстеження.3-тесловий МРТ дозволяє краще роздивитися структури досліджуваних тканин і виявляти патології, які не можна побачити на старішому обладнанні, говорить завідувач рентгенологічного відділенняНа новому МРТ діагностуватимуть також серце, молочні залози й більш детально можна буде бачити головний мозок. Поки що запису для обстеження на новому томографі не проводять. Його розпочнуть, як тільки лікарі повністю опанують функціональні можливості апарата, щоби працювати з великим потоком пацієнтів. Дослідження можуть тривати довше, та все ж є надія, що черга на МРТ скоротиться.