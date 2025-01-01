На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО

На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО
Волинь продовжує зустрічати дітей з прифронтових територій. Цього разу область приймала спортсменів із Запорізької та Харківської областей, які приїхали відновити сили перед новим спортивним сезоном.

Про це повідомив очільник області Іван Рудницький, який особисто зустрівся з дітьми, аби висловити підтримку.

40 юних спортсменів, хлопці віком від 10 до 14 років, які займаються футболом і греко-римською боротьбою, у супроводі тренерів прибули на літнє оздоровлення подалі від постійної зони бойових дій.
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО

Начальник Волинської ОВА зустрівся з дітьми, аби особисто подякувати за силу духу, поспілкуватись і підтримати. Волиняни вітали гостей, а діти ділилися враженнями від перебування на Волині, розповідаючи про свої тренування та цілі, до яких наполегливо йдуть щодня.

«Дуже приємно бачити їхню щирість та відкритість», – відверто зауважив Іван Рудницький.
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО

Попереду в спортсменів 10 днів оздоровлення, активних занять на природі, спортивних ігор, плавання на човнах і сап-дошках. Сподіваємось, цей час стане для них джерелом нових сил та просто радістю від відпочинку.
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО
На Волинь для оздоровлення приїхали діти з Дніпропетровщини та Запоріжжя. ФОТО

На згадку про перебування на Волині очільник області вручив дітям пам’ятні подарунки. Натомість отримав від керівника фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Миколи Даневича футболку з підписами всіх зірок футбольного клубу.

«Вірю, що серед юних спортсменів також є майбутні чемпіони, які неодноразово підніматимуть український прапор на міжнародних змаганнях та неодмінно прославлять Україну на спортивних аренах світу. Зичу кожному з вас гарного відпочинку, міцного здоров’я та віри у власні сили», – побажав молоді начальник Волинської ОВА та подякував організаторам таборування за реалізовану можливість літнього оздоровлення дітей з прифронтових регіонів.


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Теги: Волинь, відпочинок, оздоровлення, Запоріжжя, Дніпропетровщина
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