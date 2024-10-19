Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО
25 липня, 23:19
Українські веслувальники відмовилися від загальної фотографії з представниками нейтральної країни (росії), які стали бронзовими призерами.
Про це повідомляють у Федерації каное України.
Українці Ярослав ВЕРБЛЮД, Володимир САВЧИН, Тарас КУЗИК і Віталій ПРИСТАЙ стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное серед молоді в каное-четвірці на дистанції 500 м.
Після того, як пролунав гімн, українські спортсмени привітали срібних призерів - каноїстів збірної Угорщини і... зійшли з п'єдесталу.
Також головний тренер збірної України Юрій Чебан під час церемонії нагородження відмовився привітати екіпаж нейтральної команди.
За правилами ICF, під час церемонії нагородження на офіційних міжнародних змаганнях з веслування, Teamleader команди, спортсмен чи екіпаж якої став чемпіоном, має вручити всім призерам сувеніри від організаторів. Сьогодні Юрій Чебан відмовився це зробити... чим спричинив повну розгубленість організаторів...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Федерації каное України.
Українці Ярослав ВЕРБЛЮД, Володимир САВЧИН, Тарас КУЗИК і Віталій ПРИСТАЙ стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное серед молоді в каное-четвірці на дистанції 500 м.
Після того, як пролунав гімн, українські спортсмени привітали срібних призерів - каноїстів збірної Угорщини і... зійшли з п'єдесталу.
Також головний тренер збірної України Юрій Чебан під час церемонії нагородження відмовився привітати екіпаж нейтральної команди.
За правилами ICF, під час церемонії нагородження на офіційних міжнародних змаганнях з веслування, Teamleader команди, спортсмен чи екіпаж якої став чемпіоном, має вручити всім призерам сувеніри від організаторів. Сьогодні Юрій Чебан відмовився це зробити... чим спричинив повну розгубленість організаторів...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО
25 липня, 23:19
Один з перших у світі: у волинській лікарні зможуть зробити МРТ навіть пацієнтам, які важать до 200 кг. ВІДЕО
25 липня, 22:38