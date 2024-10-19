Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО

Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО
Українські веслувальники відмовилися від загальної фотографії з представниками нейтральної країни (росії), які стали бронзовими призерами.

Про це повідомляють у Федерації каное України.

Українці Ярослав ВЕРБЛЮД, Володимир САВЧИН, Тарас КУЗИК і Віталій ПРИСТАЙ стали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное серед молоді в каное-четвірці на дистанції 500 м.
Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО


Після того, як пролунав гімн, українські спортсмени привітали срібних призерів - каноїстів збірної Угорщини і... зійшли з п'єдесталу.
Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО


Також головний тренер збірної України Юрій Чебан під час церемонії нагородження відмовився привітати екіпаж нейтральної команди.
Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО
Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО
Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО


За правилами ICF, під час церемонії нагородження на офіційних міжнародних змаганнях з веслування, Teamleader команди, спортсмен чи екіпаж якої став чемпіоном, має вручити всім призерам сувеніри від організаторів. Сьогодні Юрій Чебан відмовився це зробити... чим спричинив повну розгубленість організаторів...

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Теги: Україна, каное, чемпіонат світу, перемога
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