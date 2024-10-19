Українські каноїсти стали чемпіонами світу та відмовилися фотографуватися з росіянами. ФОТО

Українські веслувальники відмовилися від загальної фотографії з представниками нейтральної країни (росії), які стали бронзовими призерами.Про це повідомляють у Федерації каное України.Українцістали чемпіонами світу з веслування на байдарках і каное серед молоді в каное-четвірці на дистанції 500 м.Після того, як пролунав гімн, українські спортсмени привітали срібних призерів - каноїстів збірної Угорщини і... зійшли з п'єдесталу.Також головний тренер збірної Українипід час церемонії нагородження відмовився привітати екіпаж нейтральної команди.За правилами ICF, під час церемонії нагородження на офіційних міжнародних змаганнях з веслування, Teamleader команди, спортсмен чи екіпаж якої став чемпіоном, має вручити всім призерам сувеніри від організаторів. Сьогодні Юрій Чебан відмовився це зробити... чим спричинив повну розгубленість організаторів...