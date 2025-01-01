У волинській громада обдарованій молоді виплачуватимуть стипендії





Стипендія виплачуватиметься впродовж року в рамках програми «Майбутнє Володимира», - повідомляє



Ініціатива передбачає щомісячну фінансову підтримку талановитої молоді громади, яка досягла значних результатів у навчанні, науці, культурі, спорті чи громадській діяльності.



Згідно з рішенням, з 1 серпня 2025 року по 31 липня 2026 року стипендію у розмірі 1298,70 гривень щомісячно отримуватимуть десять відібраних кандидатів:



Ангеліна Березюк – вихователька ЗДО №8 «Вишиванка»;

Артем Білюк – студент Володимир-Волинського фахового коледжу;

Андрій Динько – вчитель інформатики ліцею №5 ім. А. Кореневського;

Владислав Іванников – студент педколеджу ім. А. Кримського;

Іван Лотоцький – завідувач травматологічного відділення КНП «Володимирське ТМО»;

Всеволод Рибалко – вихованець СК «Любарт»;

Максим Рура – вихованець ДЮСШ ім. О. Зінкевича;

Вадим Сержантов – вчитель правознавства ліцею ім. О. Цинкаловського;

Сергій Холявицький – вчитель фізкультури ліцею №3;

Марія Шумік – майстриня виробничого навчання педколеджу ім. А. Кримського.



Стипендії призначено на основі подань та рішень експертної комісії, яка працювала над добором кандидатур із 1 квітня до 1 червня. Із 14 поданих заявок обрали 10, дотримуючись пропорційного розподілу: по 20% – за досягнення в науці, спорті та культурі, та 40% – за активність у громадській і трудовій сферах.



Програму реалізують згідно з Положенням, затвердженим рішенням міської ради №10/8 від 01.10.2021 року (зі змінами). Виплату забезпечуватиме управління з гуманітарних питань виконкому Володимирської міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24-го липня Володимирська міська рада на черговій сесії ухвалила рішення про призначення щомісячних стипендій десятьом обдарованим представникам молоді.Стипендія виплачуватиметься впродовж року в рамках програми «Майбутнє Володимира», - повідомляє БУГ. Ініціатива передбачає щомісячну фінансову підтримку талановитої молоді громади, яка досягла значних результатів у навчанні, науці, культурі, спорті чи громадській діяльності.Згідно з рішенням, з 1 серпня 2025 року по 31 липня 2026 року стипендію у розмірі 1298,70 гривень щомісячно отримуватимуть десять відібраних кандидатів:– вихователька ЗДО №8 «Вишиванка»;– студент Володимир-Волинського фахового коледжу;– вчитель інформатики ліцею №5 ім. А. Кореневського;– студент педколеджу ім. А. Кримського;– завідувач травматологічного відділення КНП «Володимирське ТМО»;– вихованець СК «Любарт»;– вихованець ДЮСШ ім. О. Зінкевича;– вчитель правознавства ліцею ім. О. Цинкаловського;– вчитель фізкультури ліцею №3;– майстриня виробничого навчання педколеджу ім. А. Кримського.Стипендії призначено на основі подань та рішень експертної комісії, яка працювала над добором кандидатур із 1 квітня до 1 червня. Із 14 поданих заявок обрали 10, дотримуючись пропорційного розподілу: по 20% – за досягнення в науці, спорті та культурі, та 40% – за активність у громадській і трудовій сферах.Програму реалізують згідно з Положенням, затвердженим рішенням міської ради №10/8 від 01.10.2021 року (зі змінами). Виплату забезпечуватиме управління з гуманітарних питань виконкому Володимирської міської ради.

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