У волинській громада обдарованій молоді виплачуватимуть стипендії

У волинській громада обдарованій молоді виплачуватимуть стипендії
24-го липня Володимирська міська рада на черговій сесії ухвалила рішення про призначення щомісячних стипендій десятьом обдарованим представникам молоді.

Стипендія виплачуватиметься впродовж року в рамках програми «Майбутнє Володимира», - повідомляє БУГ.

Ініціатива передбачає щомісячну фінансову підтримку талановитої молоді громади, яка досягла значних результатів у навчанні, науці, культурі, спорті чи громадській діяльності.

Згідно з рішенням, з 1 серпня 2025 року по 31 липня 2026 року стипендію у розмірі 1298,70 гривень щомісячно отримуватимуть десять відібраних кандидатів:

Ангеліна Березюк – вихователька ЗДО №8 «Вишиванка»;
Артем Білюк – студент Володимир-Волинського фахового коледжу;
Андрій Динько – вчитель інформатики ліцею №5 ім. А. Кореневського;
Владислав Іванников – студент педколеджу ім. А. Кримського;
Іван Лотоцький – завідувач травматологічного відділення КНП «Володимирське ТМО»;
Всеволод Рибалко – вихованець СК «Любарт»;
Максим Рура – вихованець ДЮСШ ім. О. Зінкевича;
Вадим Сержантов – вчитель правознавства ліцею ім. О. Цинкаловського;
Сергій Холявицький – вчитель фізкультури ліцею №3;
Марія Шумік – майстриня виробничого навчання педколеджу ім. А. Кримського.

Стипендії призначено на основі подань та рішень експертної комісії, яка працювала над добором кандидатур із 1 квітня до 1 червня. Із 14 поданих заявок обрали 10, дотримуючись пропорційного розподілу: по 20% – за досягнення в науці, спорті та культурі, та 40% – за активність у громадській і трудовій сферах.

Програму реалізують згідно з Положенням, затвердженим рішенням міської ради №10/8 від 01.10.2021 року (зі змінами). Виплату забезпечуватиме управління з гуманітарних питань виконкому Володимирської міської ради.

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Теги: Волинь, Володимир, стипендії, молодь
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