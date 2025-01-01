26 липня на Волині: гортаючи календар

26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор видання ВолиньPost Юрій Сковорода (на фото) та начальник головного управління державної казначейської служби України у Волинській області Михайло-Мирослав Леміщак.

Вітаємо його, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гавриїл та Степан. Зичимо усім здоров’я, достатку та миру.

Сьогодні, 26 липня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла, а у світі відзначають День парашутиста.

Чим пам’ятний цей день в історії нашого краю

26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.

У цей день 1929 року народився власкор українського радіо на Волині Матвій Козачук.

За походженням не волинянин, однак уся його професійна діяльність пов’язана з Волинню, зокрема з Волинським обласним радіо. Був кореспондентом, завідувачем кореспондентською сіткою, старшим редактором.

З 1971 року й до виходу на пенсію у жовтні 1989 року працював власним кореспондентом Республіканського радіо по Волинській області.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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