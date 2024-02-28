На Львівщині посадовиця із чоловіком-безнесменом привласнила понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 03:41
Посадовиця Управління соціального захисту населення Стрийської РДА підшуковувала родини, які підпадали під дію програми «Муніципальна няня», і сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми.
Таких було 41 родина. Доглядати за ними мав нібито ФОП – чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори, - про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Насправді, як встановило слідство, жодних послуг він не надавав, оскільки кількість працівників, які в нього працювали, фізично не могли виконати ці обовʼязки.
Незважаючи на це, підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги.
Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн.
Прокурорами Стрийської окружної прокуратури Львівської області повідомлено подружжю про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю — пособництво у скоєнні вказаного злочину (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 364 КК України).
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення службовиці від посади.
Досудове розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України здійснюється слідчими ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за оперативного супроводу Стрийського РВ УСБУ у Львівській області.
Довідково: “Муніципальна няня” — це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Спершу роботу няні оплачують батьки. А держава компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Таких було 41 родина. Доглядати за ними мав нібито ФОП – чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори, - про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Насправді, як встановило слідство, жодних послуг він не надавав, оскільки кількість працівників, які в нього працювали, фізично не могли виконати ці обовʼязки.
Незважаючи на це, підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги.
Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн.
Прокурорами Стрийської окружної прокуратури Львівської області повідомлено подружжю про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю — пособництво у скоєнні вказаного злочину (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 364 КК України).
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення службовиці від посади.
Досудове розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України здійснюється слідчими ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за оперативного супроводу Стрийського РВ УСБУ у Львівській області.
Довідково: “Муніципальна няня” — це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Спершу роботу няні оплачують батьки. А держава компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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