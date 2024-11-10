В деяких громадах Волині бракує фахівців із супроводу ветеранів війни

В деяких громадах Волині бракує фахівців із супроводу ветеранів війни
Станом на кінець липня у територіальних громадах Волині ввели до штатного розпису 90 посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. З них на 70 посадах уже працюють спеціалісти, котрі пройшли тренінговий курс.

Про це в коментарі Суспільному розповіла очільниця обласного управління з питань ветеранської політики Віта Прокопчук.

Зі слів посадовиці, є громади в регіоні, де достатньо таких спеціалістів, а є громади, де залишається потреба і конкурс на зайняття вакантних посад триває.

"Продовжується реєстрація кандидатів, і ми закликаємо охочих подаватися на відбір на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Попит наразі малий, а потреба в цих спеціалістах є", — зазначила керівниця обласного управління з питань ветеранської політики.

Також фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих надають соціальні послуги у 8 закладах охорони здоров'я в Луцьку, Володимирі, Ковелі, Нововолинську та Камінь-Каширську, зазначила Віта Прокопчук.

До них у медзакладах можуть звернутися не лише ветерани, а й чинні військовослужбовці, які перебувають на лікуванні та потребують консультації.

Чим може допомогти фахівець із супроводу ветеранів
Фахівець з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб — це перша людина, котра зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду та допомагає інтегруватися у цивільне життя.
В деяких громадах Волині бракує фахівців із супроводу ветеранів війни

Він опікується такими категоріями населення:

ветерани війни;
люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
постраждалі учасники Революції Гідності та члени їхніх сімей;
члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
члени сім’ї загиблого (померлого) захисника і загиблої (померлої) захисниці України;
демобілізовані військовослужбовці.
У випадку звернення спеціаліст надає інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, допомагає із працевлаштуванням, започаткуванням власної справи, надає психологічну допомогу, допомагає у юридичних питаннях.

Один фахівець може вести до 100 людей. Аби стати кандидатом на посаду фахівця із супроводу ветеранів, треба мати освіту не нижче рівня бакалавра. Пріоритет надається ветеранам, членам їхніх родин і родинам загиблих захисників.

Довідково: На державному рівні цього року заплановано п'ять етапів відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Другий етап реєстрації триває до 31 липня. Навчання є безплатним. Заяви на участь у відборі охочі можуть подавати онлайн.

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Теги: війна, фахівці зі супроводу ветеранів, Волинь, робота, конкурс
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