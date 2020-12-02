Юні борці з Волині завоювали на чемпіонаті світу в ОАЕ 6 медалей. ФОТО, ВІДЕО

Юні борці з Волині завоювали на чемпіонаті світу в ОАЕ 6 медалей. ФОТО, ВІДЕО
Юні спортсмени з Волині вдало виступили на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств та завоювали 6 медалей різного гатунку.

Про це повідомив тренер спортивного клубу бойових мистецтв "ЕЛЕМЕНТ" Сергій Ковирнов.

Чемпіонату світу 2025 зі змішаних єдиноборств ММА відбувався в місті Абу Дабі, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Так, два золота вдалося завоювати борчиням Дарині Сакович та Аліні Ковирновій.
Юні борці з Волині завоювали на чемпіонаті світу в ОАЕ 6 медалей. ФОТО, ВІДЕО
Юні борці з Волині завоювали на чемпіонаті світу в ОАЕ 6 медалей. ФОТО, ВІДЕО
Юні борці з Волині завоювали на чемпіонаті світу в ОАЕ 6 медалей. ФОТО, ВІДЕО
Юні борці з Волині завоювали на чемпіонаті світу в ОАЕ 6 медалей. ФОТО, ВІДЕО


Срібну медаль здобула вихованка клубу "Елемент" Вероніка Іванова.

Бронзові медалі вибороли Матвій Вітюк Матвій, Єлизавета Драницька, Христина Хижун.





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Теги: ММА, чемпіоат світу, змішані єдиноборства, ОАЕ
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