Юні борці з Волині завоювали на чемпіонаті світу в ОАЕ 6 медалей. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомив тренер спортивного клубу бойових мистецтв "ЕЛЕМЕНТ" Сергій Ковирнов.



Чемпіонату світу 2025 зі змішаних єдиноборств ММА відбувався в місті Абу Дабі, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.



Так, два золота вдалося завоювати борчиням Дарині Сакович та Аліні Ковирновій.



Срібну медаль здобула вихованка клубу "Елемент" Вероніка Іванова.



Бронзові медалі вибороли Матвій Вітюк Матвій, Єлизавета Драницька, Христина Хижун.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні спортсмени з Волині вдало виступили на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств та завоювали 6 медалей різного гатунку.Про це повідомив тренер спортивного клубу бойових мистецтв "ЕЛЕМЕНТ" Сергій Ковирнов.Чемпіонату світу 2025 зі змішаних єдиноборств ММА відбувався в місті Абу Дабі, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.Так, два золота вдалося завоювати борчинямтаСрібну медаль здобула вихованка клубу "Елемент"Бронзові медалі вибороли МатвійХристина Хижун.

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