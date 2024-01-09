Волиняни долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України

Волиняни долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України
Родини загиблих Героїв Колківської громади долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України в Лішні.

Про це повідомили на сторінці Колківської громади.

25 липня в селі Лішня на Тернопільщині відбулася Всеукраїнська проща родин загиблих захисників України. Цей день став ще одним свідченням того, що пам’ять — жива, а любов до наших Героїв — безмежна.
Волиняни долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України

"Родини з громади разом із сотнями інших з усієї України стали частиною спільної молитви в унікальному храмі‑пантеоні, спорудженому на честь полеглих воїнів. Божественну літургію очолив Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній. Це була щира молитва з болем і вдячністю — за тих, хто віддав життя за Україну. Ми схиляємо голови перед подвигом Героїв та обіймаємо серцем кожну родину, яка втратила найдорожче", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Колківська
Волиняни долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України
селищна рада забезпечила родинам загиблих захисників громади транспорт, аби вони мали змогу долучитися до цієї важливої події.

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Теги: Волинь, війна, загиблі, Лішня, проща
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