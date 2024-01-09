Волиняни долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України
Сьогодні, 08:25
Родини загиблих Героїв Колківської громади долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України в Лішні.
Про це повідомили на сторінці Колківської громади.
25 липня в селі Лішня на Тернопільщині відбулася Всеукраїнська проща родин загиблих захисників України. Цей день став ще одним свідченням того, що пам’ять — жива, а любов до наших Героїв — безмежна.
"Родини з громади разом із сотнями інших з усієї України стали частиною спільної молитви в унікальному храмі‑пантеоні, спорудженому на честь полеглих воїнів. Божественну літургію очолив Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній. Це була щира молитва з болем і вдячністю — за тих, хто віддав життя за Україну. Ми схиляємо голови перед подвигом Героїв та обіймаємо серцем кожну родину, яка втратила найдорожче", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колківська
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Про це повідомили на сторінці Колківської громади.
25 липня в селі Лішня на Тернопільщині відбулася Всеукраїнська проща родин загиблих захисників України. Цей день став ще одним свідченням того, що пам’ять — жива, а любов до наших Героїв — безмежна.
"Родини з громади разом із сотнями інших з усієї України стали частиною спільної молитви в унікальному храмі‑пантеоні, спорудженому на честь полеглих воїнів. Божественну літургію очолив Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній. Це була щира молитва з болем і вдячністю — за тих, хто віддав життя за Україну. Ми схиляємо голови перед подвигом Героїв та обіймаємо серцем кожну родину, яка втратила найдорожче", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Колківська
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