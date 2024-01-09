Волиняни долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України

Родини загиблих Героїв Колківської громади долучилися до Всеукраїнської прощі родин загиблих захисників України в Лішні.Про це повідомили на сторінці Колківської громади.25 липня в селі Лішня на Тернопільщині відбулася Всеукраїнська проща родин загиблих захисників України. Цей день став ще одним свідченням того, що пам’ять — жива, а любов до наших Героїв — безмежна."Родини з громади разом із сотнями інших з усієї України стали частиною спільної молитви в унікальному храмі‑пантеоні, спорудженому на честь полеглих воїнів. Божественну літургію очолив Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній. Це була щира молитва з болем і вдячністю — за тих, хто віддав життя за Україну. Ми схиляємо голови перед подвигом Героїв та обіймаємо серцем кожну родину, яка втратила найдорожче", - йдеться у дописі на сторінці громади.Колківськаселищна рада забезпечила родинам загиблих захисників громади транспорт, аби вони мали змогу долучитися до цієї важливої події.