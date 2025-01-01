Платить максимальну ціну: Сирський назвав втрати РФ у спробі літнього наступу
Сьогодні, 09:15
Російські окупанти щодня втрачають на полі бою не менше тисячі одиниць живої сили вбитими та пораненими. Це ціна, яку росіяни платять за свій "літній наступ" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
За словами Сирського, він взяв участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання генерал доповів про ситуацію на фронті, в тому числі про найгарячіші напрямки - Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський.
"Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" РФ платить максимальну ціну - близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах", - повідомив він.
Сирський додав, що операції ЗСУ на території Росії тривають. Також, за його словами, під час Ставки обговорювалося питання посилення стійкості оборони, в тому числі безпілотники та дрони-перехоплювачі.
"Армія потребує більше БПЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - резюмував генерал.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
За словами Сирського, він взяв участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання генерал доповів про ситуацію на фронті, в тому числі про найгарячіші напрямки - Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський.
"Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" РФ платить максимальну ціну - близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах", - повідомив він.
Сирський додав, що операції ЗСУ на території Росії тривають. Також, за його словами, під час Ставки обговорювалося питання посилення стійкості оборони, в тому числі безпілотники та дрони-перехоплювачі.
"Армія потребує більше БПЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - резюмував генерал.
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