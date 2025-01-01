Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 26 липня
25 липня, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
26 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
Температура води в р. Стир 23°, в оз. Світязь 22°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
26 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
Температура води в р. Стир 23°, в оз. Світязь 22°.
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