Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 26 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



26 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Температура води в р. Стир 23°, в оз. Світязь 22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.Температура води в р. Стир 23°, в оз. Світязь 22°.

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