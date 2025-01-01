У селі Гірка Полонка завтра прощатимуться з воїном Богданом Романчуком

У селі Гірка Полонка завтра прощатимуться з воїном Богданом Романчуком
Загинув на Донечинні: у селі Гірка Полонка прощатимуться з військовослужбовцем Богданом Романчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У суботу, 26 липня, о 10.45 годині у церкві Святого Архістратига Михаїла села Гірка Полонка відбудеться відспівування лучанина Романчука Богдана Богдановича (13.10.1972 року народження), який загинув 20 липня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.

Поховають військовослужбовця на кладовищі села Гірка Полонка.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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