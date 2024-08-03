В Одесі трьох дітей на надувному матраці віднесло у відкрите море
Сьогодні, 10:58
Трьох підлітків на матраці віднесло в море в Одесі. На щастя, їх встигли вчасно врятувати.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Інцидент стався на пляжі «Золотий берег». На іншому одеському пляжі – «Відрада» – трапилася аналогічна ситуація: у море віднесло трьох чоловіків, їх також врятували.
Загалом, за минулу добу на водних об’єктах України загинули четверо людей – у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві.
З початку року вода забрала життя 539 людей, серед них – 49 дітей.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Інцидент стався на пляжі «Золотий берег». На іншому одеському пляжі – «Відрада» – трапилася аналогічна ситуація: у море віднесло трьох чоловіків, їх також врятували.
Загалом, за минулу добу на водних об’єктах України загинули четверо людей – у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві.
З початку року вода забрала життя 539 людей, серед них – 49 дітей.
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