Інструктори ССО провели для молоді вишкіл на Волині

Сил Спеціальних операцій.



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Як розповів співорганізатор заходу Юрій Семчук, Луцький міський молодіжний центр удруге приймав всеукраїнський військово-патріотичний табір.



Його організували за підтримки Міністерства молоді та спорту, отримали мінігрант на проведення такого вишколу-табору за допомогою Сил спеціальних операцій. Молодь приїхала з кількох регіонів: Київської, Харківської, Сумської, Волинської, Рівненської, Чернігівської та Черкаської областей.



На участь у таборуванні заявки подали понад 200 людей віком від 14 до 35 років. З них відібрали 35 учасників.



"З початком таборування, в нас замість імен цифри, я тепер цифра 43. В нас поділені команди по цифрах десятках. Загалом тут всі долають свої труднощі, тут немає ніяких гендерних поділів, всі однаково, все роблять те саме: так, як хлопці готують на кухні, так і ми повзаємо з ними на рівні", — каже учасниця таборування.



Тактична медицина — один з напрямків, які вивчають учасники таборування. Обличчя підлітки та інструктори не показують з питань безпеки.



Командир відділення безпілотних систем ударних в одній з частин Сил Спеціальних операції на псевдо "Хижак" зараз перебуває на ротації та вчить дітей.



"Діти вчаться в перший день, на другий день ми робимо їм маленький зріз знань, це "польоти з подарунками" і скидання в певні точки. Якщо надалі буде мобілізація, щоб молодь розуміла, ким вона хоче бути і що вона може робити, тоді їй буде легше", — говорить інструктор.



Серед навчальних предметів — мінна безпека і правила поводження зі зброєю. Усього було шість вишколів, на кожному із них навчали чогось нового, каже інструктор на позивний "Кіт". З його слів, до навчань залучили 10 інструкторів, які виконували бойові завдання на передовій, починаючи з часів АТО.



"Є інструктори, які після поранення не можуть виконувати бойові завдання, то вони передають досвід тут", — каже "Кіт".



Умови навчання максимально наближені до бойових.



"Ніхто не очікував, що буде так важко спочатку, думали прийдемо, послухаємо лекції щось таке. Але приїхала така команда, яка показала, що війна — це вибухи, це кров, це важко. Через силу стиснувши зуби, але ми зможемо захистити цю землю, ми будемо продовжувати цю війну, ми — майбутнє країни", — каже учасниця таборування.



Після тренувань з інструкторами — молодь складала екзамен. За результатом якого, учасники таборування отримали сертифікати, у їх переліку включено все, що діти робили і які знання здобули — це тактична медицина, техніка поводження зі зброєю, дрони і все що з цим пов’язане, каже інструктор "Хижак".





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