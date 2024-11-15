Інструктори ССО провели для молоді вишкіл на Волині
Сьогодні, 11:35
Упродовж тижня 30 юнаків і дівчат з усієї України вивчали основи поводження зі зброєю, домедичну допомогу, управління БпЛА, принципи радіозв’язку, жили в наметах і готували їжу на вогнищі. Навчали молодь ветерани війни та інструктори Сил Спеціальних операцій.
Про це пише Суспільне.
Як розповів співорганізатор заходу Юрій Семчук, Луцький міський молодіжний центр удруге приймав всеукраїнський військово-патріотичний табір.
Його організували за підтримки Міністерства молоді та спорту, отримали мінігрант на проведення такого вишколу-табору за допомогою Сил спеціальних операцій. Молодь приїхала з кількох регіонів: Київської, Харківської, Сумської, Волинської, Рівненської, Чернігівської та Черкаської областей.
На участь у таборуванні заявки подали понад 200 людей віком від 14 до 35 років. З них відібрали 35 учасників.
"З початком таборування, в нас замість імен цифри, я тепер цифра 43. В нас поділені команди по цифрах десятках. Загалом тут всі долають свої труднощі, тут немає ніяких гендерних поділів, всі однаково, все роблять те саме: так, як хлопці готують на кухні, так і ми повзаємо з ними на рівні", — каже учасниця таборування.
Тактична медицина — один з напрямків, які вивчають учасники таборування. Обличчя підлітки та інструктори не показують з питань безпеки.
Командир відділення безпілотних систем ударних в одній з частин Сил Спеціальних операції на псевдо "Хижак" зараз перебуває на ротації та вчить дітей.
"Діти вчаться в перший день, на другий день ми робимо їм маленький зріз знань, це "польоти з подарунками" і скидання в певні точки. Якщо надалі буде мобілізація, щоб молодь розуміла, ким вона хоче бути і що вона може робити, тоді їй буде легше", — говорить інструктор.
Серед навчальних предметів — мінна безпека і правила поводження зі зброєю. Усього було шість вишколів, на кожному із них навчали чогось нового, каже інструктор на позивний "Кіт". З його слів, до навчань залучили 10 інструкторів, які виконували бойові завдання на передовій, починаючи з часів АТО.
"Є інструктори, які після поранення не можуть виконувати бойові завдання, то вони передають досвід тут", — каже "Кіт".
Умови навчання максимально наближені до бойових.
"Ніхто не очікував, що буде так важко спочатку, думали прийдемо, послухаємо лекції щось таке. Але приїхала така команда, яка показала, що війна — це вибухи, це кров, це важко. Через силу стиснувши зуби, але ми зможемо захистити цю землю, ми будемо продовжувати цю війну, ми — майбутнє країни", — каже учасниця таборування.
Після тренувань з інструкторами — молодь складала екзамен. За результатом якого, учасники таборування отримали сертифікати, у їх переліку включено все, що діти робили і які знання здобули — це тактична медицина, техніка поводження зі зброєю, дрони і все що з цим пов’язане, каже інструктор "Хижак".
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Про це пише Суспільне.
Як розповів співорганізатор заходу Юрій Семчук, Луцький міський молодіжний центр удруге приймав всеукраїнський військово-патріотичний табір.
Його організували за підтримки Міністерства молоді та спорту, отримали мінігрант на проведення такого вишколу-табору за допомогою Сил спеціальних операцій. Молодь приїхала з кількох регіонів: Київської, Харківської, Сумської, Волинської, Рівненської, Чернігівської та Черкаської областей.
На участь у таборуванні заявки подали понад 200 людей віком від 14 до 35 років. З них відібрали 35 учасників.
"З початком таборування, в нас замість імен цифри, я тепер цифра 43. В нас поділені команди по цифрах десятках. Загалом тут всі долають свої труднощі, тут немає ніяких гендерних поділів, всі однаково, все роблять те саме: так, як хлопці готують на кухні, так і ми повзаємо з ними на рівні", — каже учасниця таборування.
Тактична медицина — один з напрямків, які вивчають учасники таборування. Обличчя підлітки та інструктори не показують з питань безпеки.
Командир відділення безпілотних систем ударних в одній з частин Сил Спеціальних операції на псевдо "Хижак" зараз перебуває на ротації та вчить дітей.
"Діти вчаться в перший день, на другий день ми робимо їм маленький зріз знань, це "польоти з подарунками" і скидання в певні точки. Якщо надалі буде мобілізація, щоб молодь розуміла, ким вона хоче бути і що вона може робити, тоді їй буде легше", — говорить інструктор.
Серед навчальних предметів — мінна безпека і правила поводження зі зброєю. Усього було шість вишколів, на кожному із них навчали чогось нового, каже інструктор на позивний "Кіт". З його слів, до навчань залучили 10 інструкторів, які виконували бойові завдання на передовій, починаючи з часів АТО.
"Є інструктори, які після поранення не можуть виконувати бойові завдання, то вони передають досвід тут", — каже "Кіт".
Умови навчання максимально наближені до бойових.
"Ніхто не очікував, що буде так важко спочатку, думали прийдемо, послухаємо лекції щось таке. Але приїхала така команда, яка показала, що війна — це вибухи, це кров, це важко. Через силу стиснувши зуби, але ми зможемо захистити цю землю, ми будемо продовжувати цю війну, ми — майбутнє країни", — каже учасниця таборування.
Після тренувань з інструкторами — молодь складала екзамен. За результатом якого, учасники таборування отримали сертифікати, у їх переліку включено все, що діти робили і які знання здобули — це тактична медицина, техніка поводження зі зброєю, дрони і все що з цим пов’язане, каже інструктор "Хижак".
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