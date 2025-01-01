Ворожий удар на Донеччині: 1 загиблий, 4 поранених

ворожого удару по житловій забудові у Костянтинівці на Донеччині.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Пошкоджені 8 багатоповерхівок, 6 приватних будинків й автомобіль. Горіли житловий будинок, гараж і господарча споруда – надзвичайники ліквідували загоряння.



Під російський удар потрапили й Слов’янськ, Краматорськ і село Лозове, там також виникли пожежі. Надзвичайники приборкали вогонь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одна людина загинула, ще четверо – поранені внаслідокпо житловій забудові у Костянтинівці на Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Пошкоджені 8 багатоповерхівок, 6 приватних будинків й автомобіль. Горіли житловий будинок, гараж і господарча споруда – надзвичайники ліквідували загоряння.Під російський удар потрапили й Слов’янськ, Краматорськ і село Лозове, там також виникли пожежі. Надзвичайники приборкали вогонь.

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