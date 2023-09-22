Двоє волинян обіцяли за 6200 доларів виїзд чоловікам до Румунії: затриманим - 22 і 20 років

На Волині викрили схему переправлення осіб через кордон.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного кордону.Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» припинили діяльність каналу незаконного переправлення чоловіків до Румунії.Правоохоронці встановили, що протиправну діяльність організував 22-річний мешканець Луцької громади спільно з 20-річним односельцем. За кожну незаконно переправлену особу молодики отримували 6200 доларів США.Днями поблизу обласного центру Волині міжвідомчою групою було затримано організатора каналу, під час чергової спроби організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Одночасно у Луцьку був затриманий і співорганізатор схеми.Слідчо-оперативні дії проводилися спільно зі співробітниками Волинського управління ДВБ НП, слідчими ГУ НП України в області, за силової підтримки батальйону поліції спецпризначення «ТОР» ДПП Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснювала Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.Затриманим волинянам оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб.