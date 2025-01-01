П'ять навчальних закладів Луцької громади стануть гімназіями
Сьогодні, 14:03
Сьогодні, 30 липня, під час чергової 79-ї сесії міської ради змінено тип закладів загальної середньої освіти № 29, 30, 31, 37, 38 Луцької міської територіальної громади.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Варто зазначити, що раніше усі ці навчальні заклади мали статус ліцеїв, а з 1 серпня вони будуть гімназіями.
Крім того, обранці громади підтримали проєкти рішень щодо зміни назв навчальних закладів.
Тепер вони носитимуть такі назви:
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Прилуцька гімназія № 29 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Боголюбська гімназія № 30 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Жидичинська гімназія № 31 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Одерадівська гімназія № 37 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рокинівська гімназія № 38 Луцької міської ради».
Також затверджено статути ЗЗСО № 3, 17, 23, 24 та 39.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Варто зазначити, що раніше усі ці навчальні заклади мали статус ліцеїв, а з 1 серпня вони будуть гімназіями.
Крім того, обранці громади підтримали проєкти рішень щодо зміни назв навчальних закладів.
Тепер вони носитимуть такі назви:
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Прилуцька гімназія № 29 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Боголюбська гімназія № 30 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Жидичинська гімназія № 31 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Одерадівська гімназія № 37 Луцької міської ради»,
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рокинівська гімназія № 38 Луцької міської ради».
Також затверджено статути ЗЗСО № 3, 17, 23, 24 та 39.
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