П'ять навчальних закладів Луцької громади стануть гімназіями





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Варто зазначити, що раніше усі ці навчальні заклади мали статус ліцеїв, а з 1 серпня вони будуть гімназіями.



Крім того, обранці громади підтримали проєкти рішень щодо зміни назв навчальних закладів.



Тепер вони носитимуть такі назви:



Комунальний заклад загальної середньої освіти «Прилуцька гімназія № 29 Луцької міської ради»,



Комунальний заклад загальної середньої освіти «Боголюбська гімназія № 30 Луцької міської ради»,



Комунальний заклад загальної середньої освіти «Жидичинська гімназія № 31 Луцької міської ради»,



Комунальний заклад загальної середньої освіти «Одерадівська гімназія № 37 Луцької міської ради»,



Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рокинівська гімназія № 38 Луцької міської ради».



Також затверджено статути ЗЗСО № 3, 17, 23, 24 та 39.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 липня, під час чергової 79-ї сесії міської ради змінено тип закладів загальної середньої освіти № 29, 30, 31, 37, 38 Луцької міської територіальної громади.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Варто зазначити, що раніше усі ці навчальні заклади мали статус ліцеїв, а з 1 серпня вони будуть гімназіями.Крім того, обранці громади підтримали проєкти рішень щодо зміни назв навчальних закладів.Комунальний заклад загальної середньої освіти «Прилуцька гімназія № 29 Луцької міської ради»,Комунальний заклад загальної середньої освіти «Боголюбська гімназія № 30 Луцької міської ради»,Комунальний заклад загальної середньої освіти «Жидичинська гімназія № 31 Луцької міської ради»,Комунальний заклад загальної середньої освіти «Одерадівська гімназія № 37 Луцької міської ради»,Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рокинівська гімназія № 38 Луцької міської ради».Також затверджено статути ЗЗСО № 3, 17, 23, 24 та 39.

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