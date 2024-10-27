На Рівненщині водій авто збив косулю, потім зіткнувся із вантажівкою, за кермом якої був волинянин
Сьогодні, 14:35
Внаслідок ДТП на Рівненщині був травмований водій автомобіля, наразі він перебуває у лікарні. За даними правоохоронців, кермувальник легковика збив косулю, яка вибігла на дорогу, після чого авто зіткнулося із вантажівкою та від удару злетіло у кювет.
Про це поінформувала речниця поліції області Марія Юстицька, пише Суспільне.
За її даними, ДТП сталася 30 липня приблизно о 01:00 у Рівненському районі.
"Слідчий встановив, що водій автомобіля Renault Megane, 25-річний житель села Козлин допустив наїзд на косулю, яка вибігла на дорогу, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою Volvo під керуванням 35-річного жителя Волині", — розповіла речниця.
Вона зазначила, що від удару легковик злетів у кювет. Водія із політравмою у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Тварина загинула.
Слідчий розпочав досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією — порушення правил безпеки дорожнього руху, додала Марія Юстицька.
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Про це поінформувала речниця поліції області Марія Юстицька, пише Суспільне.
За її даними, ДТП сталася 30 липня приблизно о 01:00 у Рівненському районі.
"Слідчий встановив, що водій автомобіля Renault Megane, 25-річний житель села Козлин допустив наїзд на косулю, яка вибігла на дорогу, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою Volvo під керуванням 35-річного жителя Волині", — розповіла речниця.
Вона зазначила, що від удару легковик злетів у кювет. Водія із політравмою у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Тварина загинула.
Слідчий розпочав досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією — порушення правил безпеки дорожнього руху, додала Марія Юстицька.
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