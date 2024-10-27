На Рівненщині водій авто збив косулю, потім зіткнувся із вантажівкою, за кермом якої був волинянин

На Рівненщині водій авто збив косулю, потім зіткнувся із вантажівкою, за кермом якої був волинянин
Внаслідок ДТП на Рівненщині був травмований водій автомобіля, наразі він перебуває у лікарні. За даними правоохоронців, кермувальник легковика збив косулю, яка вибігла на дорогу, після чого авто зіткнулося із вантажівкою та від удару злетіло у кювет.

Про це поінформувала речниця поліції області Марія Юстицька, пише Суспільне.

За її даними, ДТП сталася 30 липня приблизно о 01:00 у Рівненському районі.

"Слідчий встановив, що водій автомобіля Renault Megane, 25-річний житель села Козлин допустив наїзд на косулю, яка вибігла на дорогу, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою Volvo під керуванням 35-річного жителя Волині", — розповіла речниця.

Вона зазначила, що від удару легковик злетів у кювет. Водія із політравмою у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Тварина загинула.

Слідчий розпочав досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією — порушення правил безпеки дорожнього руху, додала Марія Юстицька.

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Теги: Рівненщина, косуля, ДТП
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