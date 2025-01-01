У бою за незалежність України поліг Герой з Луцької громади Анатолій Шепель

Анатолій Шепель.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Шепель Анатолій Олександрович, 17.06.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.



Солдат Шепель Анатолій Олександрович загинув 03.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з Луцької громадиПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Шепель Анатолій Олександрович, 17.06.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Солдат Шепель Анатолій Олександрович загинув 03.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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