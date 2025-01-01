Лучанка вербувала жінок на заняття ескортом у Дубаї та Стамбулі: як її покарали?

Лучанка вербувала жінок на заняття ескортом у Дубаї та Стамбулі: як її покарали?
У Луцькому міськрайонному суді розглядали справу щодо уродженки Луцька, яка займалася вербуванням жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Вирок обвинуваченій винесли 25 липня, але самі злочини вона скоювала ще упродовж 2023–2024 років.

Шукала жінок у скруті та відправляла за кордон


За даними слідства, жінка діяла разом з двома невстановленими спільниками. На початку 2023 року вона створила групи в месенджерах Telegram і WhatsApp, де розміщувала пропозиції роботи за кордоном із «високим заробітком».

Обвинувачена шукала жінок у вразливому становищі — через тяжкі життєві обставини. Потенційні жертви знаходили її оголошення в інтернеті, телефонували за вказаним номером і дізнавалися умови «роботи».

Слідство встановило: щонайменше чотирьох жінок відправили до Дубаю та Стамбула, де вони надавали інтимні послуги.

Зізналася у злочині, але за ґрати не потрапила


У липні 2025 року обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Жінка щиро розкаялася, а також надала свідчення про інших осіб, які займаються аналогічними злочинами.

Суд затвердив цю угоду та визнав її винною у торгівлі людьми. Однак волинянка залишилася на волі — суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном у 2 роки. Якщо впродовж цього часу вона не вчинить нового злочину — за ґрати не потрапить.

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