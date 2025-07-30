Дональд Туск бачить «багато ознак», що війна в Україні може бути незабаром призупинена

Дональд Туск заявив у середу, що є «багато ознак», які вказують на те, що війна в Україні може бути «принаймні призупинена».



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Виступаючи у Технологічному інституті Військово-Повітряних Сил у Варшаві, Туск сказав, що потенційна зупинка війни в Україні не змінить позиції Польщі.



«Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», – додав Туск.



«Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті. І ми не можемо втрачати жодної години чи дня у цій гонці за створення сучасної армії», – сказав він.



Видання зазначає, що Польща останніми роками дотримується заходів щодо розширення своїх збройних сил через побоювання щодо потенційної агресії з боку Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Польщізаявив у середу, що є «багато ознак», які вказують на те, що війна в Україні може бути «принаймні призупинена».Про це пише LB.ua з посиланням на польський англомовний портал TVP World.Виступаючи у Технологічному інституті Військово-Повітряних Сил у Варшаві, Туск сказав, що потенційна зупинка війни в Україні не змінить позиції Польщі.«Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», – додав Туск.«Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті. І ми не можемо втрачати жодної години чи дня у цій гонці за створення сучасної армії», – сказав він.Видання зазначає, що Польща останніми роками дотримується заходів щодо розширення своїх збройних сил через побоювання щодо потенційної агресії з боку Росії.

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