Дональд Туск бачить «багато ознак», що війна в Україні може бути незабаром призупинена

Дональд Туск бачить «багато ознак», що війна в Україні може бути незабаром призупинена
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що є «багато ознак», які вказують на те, що війна в Україні може бути «принаймні призупинена».

Про це пише LB.ua з посиланням на польський англомовний портал TVP World.

Виступаючи у Технологічному інституті Військово-Повітряних Сил у Варшаві, Туск сказав, що потенційна зупинка війни в Україні не змінить позиції Польщі.

«Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», – додав Туск.

«Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті. І ми не можемо втрачати жодної години чи дня у цій гонці за створення сучасної армії», – сказав він.

Видання зазначає, що Польща останніми роками дотримується заходів щодо розширення своїх збройних сил через побоювання щодо потенційної агресії з боку Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бив струмом і закопав: волинянин знущався з собаки, за справу взялась поліція
Сьогодні, 16:44
Лучанка вербувала жінок на заняття ескортом у Дубаї та Стамбулі: як її покарали?
Сьогодні, 16:27
Дональд Туск бачить «багато ознак», що війна в Україні може бути незабаром призупинена
Сьогодні, 16:10
У бою за незалежність України поліг Герой з Луцької громади Анатолій Шепель
Сьогодні, 15:46
Росія вдарила дронами по будівлі Сумської ОВА: є поранені
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
СБУ викрила льотчика-зрадника: шпигував на росію та зливав координати баз F-16 СБУ викрила льотчика-зрадника: шпигував на росію та зливав координати баз F-16
Сьогодні, 17:35
У бою за незалежність України поліг Герой з Луцької громади Анатолій Шепель У бою за незалежність України поліг Герой з Луцької громади Анатолій Шепель
Сьогодні, 15:46
Росія вдарила дронами по будівлі Сумської ОВА: є поранені Росія вдарила дронами по будівлі Сумської ОВА: є поранені
Сьогодні, 15:07
У Кремлі відповіли на заяву Трампа про скорочення 50-денного дедлайну У Кремлі відповіли на заяву Трампа про скорочення 50-денного дедлайну
29 липня, 19:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 31 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Правоохоронний комітет Ради одноголосно підтримав законопроєкт, що повертає повноваження НАБУ та САП
Сьогодні, 19:02
 0
У музей на Волині передали аптечну пляшечку, виготовлену у Варшаві
Сьогодні, 18:19
 0
СБУ викрила льотчика-зрадника: шпигував на росію та зливав координати баз F-16
Сьогодні, 17:35
 0
Бив струмом і закопав: волинянин знущався з собаки, за справу взялась поліція
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8