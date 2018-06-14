Бив струмом і закопав: волинянин знущався з собаки, за справу взялась поліція





Про це 30 липня повідомили в Нацполіції Волині. Про знущання з пса правоохоронців повідомили місцеві жителі. Причетних, кажуть в поліції, наразі встановлюють, пише



Що відомо про жорстоке поводження із псом у Сирниках



Про травмованого пса 28 липня у мережі Facebook повідомила волинянка Наталія Петрик. Зі слів жінки, житель села Сирники бив током собаку і закопав ще живу тварину. Пес зумів вибратися і втік.



За висновками ветеринарів, тварина отримала розрив ока і численні травми голови, нанесені гострим предметом.



У дописі в соцмережах Наталія Петрик зазначила: попередньо відомо, що так чоловік помстився псу за задушених курчат.



Наразі травмована тварина перебуває на перетримці і отримує необхідну допомогу.



Яке покарання передбачене за жорстоке поводження з тваринами



Санкція статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), залежно від вчиненого діяння та його наслідків, передбачає мінімальне покарання — обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини; максимальне — позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією тварини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про жорстоке поводження з твариною у селі Сирники Луцького району до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Про це 30 липня повідомили в Нацполіції Волині. Про знущання з пса правоохоронців повідомили місцеві жителі. Причетних, кажуть в поліції, наразі встановлюють, пише Суспільне Про травмованого пса 28 липня у мережі Facebook повідомила волинянка Наталія Петрик. Зі слів жінки, житель села Сирники бив током собаку і закопав ще живу тварину. Пес зумів вибратися і втік.За висновками ветеринарів, тварина отримала розрив ока і численні травми голови, нанесені гострим предметом.У дописі в соцмережахзазначила: попередньо відомо, що так чоловік помстився псу за задушених курчат.Наразі травмована тварина перебуває на перетримці і отримує необхідну допомогу.Санкція статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), залежно від вчиненого діяння та його наслідків, передбачає мінімальне покарання — обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини; максимальне — позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією тварини.

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