Бив струмом і закопав: волинянин знущався з собаки, за справу взялась поліція

Бив струмом і закопав: волинянин знущався з собаки, за справу взялась поліція
Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про жорстоке поводження з твариною у селі Сирники Луцького району до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це 30 липня повідомили в Нацполіції Волині. Про знущання з пса правоохоронців повідомили місцеві жителі. Причетних, кажуть в поліції, наразі встановлюють, пише Суспільне.

Що відомо про жорстоке поводження із псом у Сирниках

Про травмованого пса 28 липня у мережі Facebook повідомила волинянка Наталія Петрик. Зі слів жінки, житель села Сирники бив током собаку і закопав ще живу тварину. Пес зумів вибратися і втік.

За висновками ветеринарів, тварина отримала розрив ока і численні травми голови, нанесені гострим предметом.

У дописі в соцмережах Наталія Петрик зазначила: попередньо відомо, що так чоловік помстився псу за задушених курчат.

Наразі травмована тварина перебуває на перетримці і отримує необхідну допомогу.

Яке покарання передбачене за жорстоке поводження з тваринами

Санкція статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами), залежно від вчиненого діяння та його наслідків, передбачає мінімальне покарання — обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини; максимальне — позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років з конфіскацією тварини.

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Теги: Волинь, собака, знущання
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