У музей на Волині передали аптечну пляшечку, виготовлену у Варшаві

У музей на Волині передали аптечну пляшечку, виготовлену у Варшаві
До фондів Ковельського історичного музею потрапила аптечна пляшечка. Вона була виготовлена орієнтовно наприкінці ХІХ – початку XX століття у Варшаві.

Про це Суспільне розповіла головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.

Експонат знайшли у селі Миляновичі на Ковельщині під час засипання меліоративного рову. У музей передала Вероніка Коробова.

Такі місткості використовували для зберігання аптечних препаратів або тонізувальних засобів.

Пляшка виготовлений з прозорого скла, має витягнуту шестигранну форму. Її висота — майже 17.5 сантиметрів. Рельєфний напис VARSOVIE на грані вказує на місто виготовлення — ймовірно, пляшка походить з аптекарської майстерні або фармацевтичного підприємства у Варшаві. Також на пляшці є напис MOTOR.

Як зазначила головна зберігачка фондів, у другій половині ХІХ століття скляні пляшечки з тисненням були важливим елементом брендування ліків. Завдяки написам, їх легко було впізнати без етикетки.

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Теги: Волинь, музей
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