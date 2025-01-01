У музей на Волині передали аптечну пляшечку, виготовлену у Варшаві





Про це Мирослава Мороз.



Експонат знайшли у селі Миляновичі на Ковельщині під час засипання меліоративного рову. У музей передала Вероніка Коробова.



Такі місткості використовували для зберігання аптечних препаратів або тонізувальних засобів.



Пляшка виготовлений з прозорого скла, має витягнуту шестигранну форму. Її висота — майже 17.5 сантиметрів. Рельєфний напис VARSOVIE на грані вказує на місто виготовлення — ймовірно, пляшка походить з аптекарської майстерні або фармацевтичного підприємства у Варшаві. Також на пляшці є напис MOTOR.



Як зазначила головна зберігачка фондів, у другій половині ХІХ століття скляні пляшечки з тисненням були важливим елементом брендування ліків. Завдяки написам, їх легко було впізнати без етикетки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До фондів Ковельського історичного музею потрапила аптечна пляшечка. Вона була виготовлена орієнтовно наприкінці ХІХ – початку XX століття у Варшаві.Про це Суспільне розповіла головна зберігачка фондівЕкспонат знайшли у селі Миляновичі на Ковельщині під час засипання меліоративного рову. У музей передалаТакі місткості використовували для зберігання аптечних препаратів або тонізувальних засобів.Пляшка виготовлений з прозорого скла, має витягнуту шестигранну форму. Її висота — майже 17.5 сантиметрів. Рельєфний напис VARSOVIE на грані вказує на місто виготовлення — ймовірно, пляшка походить з аптекарської майстерні або фармацевтичного підприємства у Варшаві. Також на пляшці є напис MOTOR.Як зазначила головна зберігачка фондів, у другій половині ХІХ століття скляні пляшечки з тисненням були важливим елементом брендування ліків. Завдяки написам, їх легко було впізнати без етикетки.

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