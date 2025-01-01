Росія вдарила дронами по будівлі Сумської ОВА: є поранені
Сьогодні, 15:07
Сьогодні, 30 липня, росія вдарила по Сумах безпілотниками.
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
"У Сумах було чути два вибухи. Перший – це “прильот” безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури, без постраждалих. Другий – удар безпілотника в центральній частині міста по нежитловому приміщенню, двоє поранених", - йдеться в повідомленні.
"Внаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували. Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби", - зазначив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Нагадаємо, що раніше росія уже атакувала будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами.
"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", – написав Григоров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
"У Сумах було чути два вибухи. Перший – це “прильот” безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури, без постраждалих. Другий – удар безпілотника в центральній частині міста по нежитловому приміщенню, двоє поранених", - йдеться в повідомленні.
"Внаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували. Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби", - зазначив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Нагадаємо, що раніше росія уже атакувала будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами.
"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", – написав Григоров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дональд Туск бачить «багато ознак», що війна в Україні може бути незабаром призупинена
Сьогодні, 16:10
Росія вдарила дронами по будівлі Сумської ОВА: є поранені
Сьогодні, 15:07
На Рівненщині водій авто збив косулю, потім зіткнувся із вантажівкою, за кермом якої був волинянин
Сьогодні, 14:35