На Ківерцівщині чоловік поцупив у знайомого 10 тисяч доларів з приліжкової тумбочки









Згідно з матеріалам справи, в один із січневих днів він прийшов у гості до знайомого й таємно забрав із тумбочки біля ліжка сімейні заощадження, які були сховані в паперовому конверті.



Крадіжку чоловік визнав, але відшкодував лише тисячу гривень. Потерпілий заявив у суді, що з обвинуваченим знайомий давно, той неодноразово ночував у нього вдома, а тому знав, де зберігаються кошти. За це обвинуваченого визнали винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та призначили п’ять років позбавлення волі.



Крім того, чоловіка судили ще й за умисне невиконання постанови суду. Адже, попри заборону керувати автомобілем після справи про нетверезе водіння, він двічі сідав за кермо: у березні 2025 року навіть спричинив ДТП у Ківерцях, а в травні його вдруге зупинили поліцейські. За це підсудному додали ще один рік тюрми.



Суд врахував і те, що обвинувачений вже був раніше судимий. З урахуванням цього частково невідбутого покарання, а також усіх правопорушень, остаточне рішення суду — шість років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському районному суді розглядали справу проти місцевого мешканця, який викрав у свого знайомого 10 тисяч доларів США. В гривнях — це понад 400 тисяч. Вирок крадію винесли 25 липня, хоча сам злочин трапився ще на початку 2025 року.Згідно з матеріалам справи, в один із січневих днів він прийшов у гості до знайомого й таємно забрав із тумбочки біля ліжка сімейні заощадження, які були сховані в паперовому конверті.Крадіжку чоловік визнав, але відшкодував лише тисячу гривень. Потерпілий заявив у суді, що з обвинуваченим знайомий давно, той неодноразово ночував у нього вдома, а тому знав, де зберігаються кошти. За це обвинуваченого визнали винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та призначили п’ять років позбавлення волі.Крім того, чоловіка судили ще й за умисне невиконання постанови суду. Адже, попри заборону керувати автомобілем після справи про нетверезе водіння, він двічі сідав за кермо: у березні 2025 року навіть спричинив ДТП у Ківерцях, а в травні його вдруге зупинили поліцейські. За це підсудному додали ще один рік тюрми.Суд врахував і те, що обвинувачений вже був раніше судимий. З урахуванням цього частково невідбутого покарання, а також усіх правопорушень, остаточне рішення суду — шість років позбавлення волі.

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