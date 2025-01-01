На Ківерцівщині чоловік поцупив у знайомого 10 тисяч доларів з приліжкової тумбочки
Сьогодні, 14:14
У Ківерцівському районному суді розглядали справу проти місцевого мешканця, який викрав у свого знайомого 10 тисяч доларів США. В гривнях — це понад 400 тисяч.
Вирок крадію винесли 25 липня, хоча сам злочин трапився ще на початку 2025 року.
Згідно з матеріалам справи, в один із січневих днів він прийшов у гості до знайомого й таємно забрав із тумбочки біля ліжка сімейні заощадження, які були сховані в паперовому конверті.
Крадіжку чоловік визнав, але відшкодував лише тисячу гривень. Потерпілий заявив у суді, що з обвинуваченим знайомий давно, той неодноразово ночував у нього вдома, а тому знав, де зберігаються кошти. За це обвинуваченого визнали винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та призначили п’ять років позбавлення волі.
Крім того, чоловіка судили ще й за умисне невиконання постанови суду. Адже, попри заборону керувати автомобілем після справи про нетверезе водіння, він двічі сідав за кермо: у березні 2025 року навіть спричинив ДТП у Ківерцях, а в травні його вдруге зупинили поліцейські. За це підсудному додали ще один рік тюрми.
Суд врахував і те, що обвинувачений вже був раніше судимий. З урахуванням цього частково невідбутого покарання, а також усіх правопорушень, остаточне рішення суду — шість років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вирок крадію винесли 25 липня, хоча сам злочин трапився ще на початку 2025 року.
Згідно з матеріалам справи, в один із січневих днів він прийшов у гості до знайомого й таємно забрав із тумбочки біля ліжка сімейні заощадження, які були сховані в паперовому конверті.
Крадіжку чоловік визнав, але відшкодував лише тисячу гривень. Потерпілий заявив у суді, що з обвинуваченим знайомий давно, той неодноразово ночував у нього вдома, а тому знав, де зберігаються кошти. За це обвинуваченого визнали винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану та призначили п’ять років позбавлення волі.
Крім того, чоловіка судили ще й за умисне невиконання постанови суду. Адже, попри заборону керувати автомобілем після справи про нетверезе водіння, він двічі сідав за кермо: у березні 2025 року навіть спричинив ДТП у Ківерцях, а в травні його вдруге зупинили поліцейські. За це підсудному додали ще один рік тюрми.
Суд врахував і те, що обвинувачений вже був раніше судимий. З урахуванням цього частково невідбутого покарання, а також усіх правопорушень, остаточне рішення суду — шість років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія вдарила дронами по будівлі Сумської ОВА: є поранені
Сьогодні, 15:07
На Рівненщині водій авто збив косулю, потім зіткнувся із вантажівкою, за кермом якої був волинянин
Сьогодні, 14:35
На Ківерцівщині чоловік поцупив у знайомого 10 тисяч доларів з приліжкової тумбочки
Сьогодні, 14:14
П'ять навчальних закладів Луцької громади стануть гімназіями
Сьогодні, 14:03
Зупинилося серце колишнього голови Луцької райради Юрія Сургента
Сьогодні, 13:20