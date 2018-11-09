Зупинилося серце колишнього голови Луцької райради Юрія Сургента

Помер колишній голова Луцької районної радиПро це повідомили на сайті відомства."Депутатський корпус та виконавчий апарат Луцької районної ради глибоко сумують з приводу передчасної смерті Сургента Юрія Юрійовича та щиро висловлюють співчуття його рідним і близьким.Юрій Юрійович був головою Луцької районної ради III та IV скликань, відданим громадським діячем, який все життя присвятив служінню людям та розвитку Луцького краю. До останніх днів він очолював Луцьку районну організацію ветеранів України, залишаючись мудрим наставником і патріотом", - йдеться в повідомленні."Світла пам’ять про цілеспрямовану, мудру та добру людину назавжди залишиться в наших серцях", - додають у райраді.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!