На «Устилузі» та «Ягодині» чотирилапі помічники винюхали у пасажирів наркотичні речовини

На «Устилузі» та «Ягодині» чотирилапі помічники винюхали у пасажирів наркотичні речовини
Учора, 29 липня, на митних постах Ягодин та Устилуг за допомогою чотирилапих помічників вчергове припинили протиправні діяння громадян.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Всупереч законодавству, вони намагалися перемістити через держкордон речовини рослинного походження темно-зеленого кольору, схожі на «канабіс». На Ягодині його, а ще - металеву люльку та прилад для подрібнення (гріндер) із залишками наркотичного засобу, знайшли у пасажира рейсового автобуса. На Устилузі в поліетиленовому зіппакеті із надписом «ORBIT» виявлено майже 14 грам небезпечного зілля. Поряд у кишені рюкзака водія легкового авто лежала металева люлька для паління.

Митники вилучили небезпечні речовини та передали їх поліцейським разом із повідомленнями про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів. Попередньо їх кваліфіковано за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
На «Устилузі» та «Ягодині» чотирилапі помічники винюхали у пасажирів наркотичні речовини

А загалом за половину 2025 року за допомогою службових собак волинські митники виявили на кордоні 79 протиправних діянь. З них 56 стосувалося наркотичних засобів, 6 – зброї та набоїв, 10 – тютюнових виробів та ще 7 – грошових знаків у вигляді банкнот.
На «Устилузі» та «Ягодині» чотирилапі помічники винюхали у пасажирів наркотичні речовини
На «Устилузі» та «Ягодині» чотирилапі помічники винюхали у пасажирів наркотичні речовини

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Теги: Волинська митниця
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