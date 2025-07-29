До 8 серпня: Трамп дав росії 10 днів, щоб припинити війну в Україні

Дональд Трамп на борту Air Force One повідомив журналістам, яким є новий дедлайн для Росії щодо припинення війни в Україні.



"10 днів із сьогоднішнього дня", - сказав Трамп, пише



Таким чином дедлайном для російського керівництва стає 8 серпня.



"А потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – анонсував Дональд Трамп.



Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському лідеру володимиру путіну для досягнення перемир'я з Україною.



На початку цього місяця Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАна борту Air Force One повідомив журналістам, яким є новий дедлайн для Росії щодо припинення війни в Україні."10 днів із сьогоднішнього дня", - сказав Трамп, пише LB.ua. Таким чином дедлайном для російського керівництва стає 8 серпня."А потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – анонсував Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському лідерудля досягнення перемир'я з Україною.На початку цього місяця Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах.

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