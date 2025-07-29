До 8 серпня: Трамп дав росії 10 днів, щоб припинити війну в Україні

До 8 серпня: Трамп дав росії 10 днів, щоб припинити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One повідомив журналістам, яким є новий дедлайн для Росії щодо припинення війни в Україні.

"10 днів із сьогоднішнього дня", - сказав Трамп, пише LB.ua.

Таким чином дедлайном для російського керівництва стає 8 серпня.

"А потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – анонсував Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському лідеру володимиру путіну для досягнення перемир'я з Україною.

На початку цього місяця Трамп оголосив 50-денний термін і пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо путін не припинить війну в Україні. Але після цієї погрози Росія продовжує здійснювати ракетні атаки та атаки безпілотниками по українських містах.

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Теги: Росія, війна
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